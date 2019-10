ANC aprobó allanamiento de la inmunidad parlamentaria al diputado Juan Pablo Guanipa

Juan Pablo Guanipa Credito: @JuanPGuanipa

22 Oct. 2019.- La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó este martes el allanamiento de la inmunidad parlamentaria al diputado a la Asamblea Nacional (AN) en desacato, Juan Pablo Guanipa, autorizando al Poder Judicial para dar continuidad a las investigaciones por su participación en los actos desestabilizadores del pasado 30 de abril.



En atención a la solicitud del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) los constituyentes aprobaron la medida contra Guanipa por la presunción de delitos tipificados en el ordenamiento jurídico, particularmente en los artículos 128, 132, 143, 145, 163, 213 y 285 del Código Penal, además del artículo 37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.



En ese sentido, Tania Díaz, primera vicepresidenta de la ANC, explicó que este Decreto Constituyente se centra en hacer efectiva la demanda del pueblo venezolano que reclama justicia y seguir garantizando la paz.



"Como autoridad plenipotencia tenemos una vez más, ser la voz de los heridos, de los heridos de esa guerra impuesta por los poderes fácticos", expresó, al tiempo que indicó que la intención de la sesión también fue evaluar las acciones de la derecha venezolana y el gobierno estadounidense contra el país desde el pasado mes de enero.



Por su parte, el vicepresidente de la Comisión de Justicia y Tutela Efectiva de la ANC, Esteban Arvelo, precisó que en el caso del diputado Guanipa, el procedimiento será ejercido por los tribunales ordinarios puesto que no procede el ante juicio de mérito contra el parlamentario por estado Zulia.



"El ante juicio de mérito no procede porque los delitos fueron cometidos en fragancia. Una cosa es la aprehensión en fragancia y otras el delito en fragancia", subrayó.



Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)