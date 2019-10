FBI investiga destino del bono PDVSA 2020 aparecen los nombres de Leopoldo López y Juan Guaidó

18 Oct. 2019 - El Buró Federal de Investigaciones (FBI), inició una investigación con respecto al Bono PDVSA 2020, una deuda adquirida por Venezuela poniendo de garantía a la empresa Citgo, dijeron fuentes judiciales.



Las investigaciones se iniciaron por JP Morgan, inversionistas privados, quien considero como la primera institución bancaria de Estados Unidos.



El Buró Federal de Investigaciones (FBI) tiene en sus manos «la plantilla de cómo fueron otorgados los pagos a los inversores que adquirieron los bonos PDVSA 2020«, según las fuentes.



En ese listado resaltan connotados dirigentes del partido Voluntad Popular como Leopoldo López y Juan Guaidó, quienes presuntamente tienen de testaferros a otras personas.



Incluso, la agencia investigadora del Departamento de Justicia de Estados Unidos, ha hecho un seguimiento a los bienes adquiridos por los “tenedores políticos” de los bonos tanto en Europa como en suelo estadounidense.



Recordemos que en mayo de esta año la Asamblea Nacional aprobó el pago de 71 millones de dólares por intereses del Bono PDVSA 2020. Pero el pasado martes 15 de octubre la AN aprobó un acuerdo declarando la inconstitucionalidad del mencionado bono.



Un párrafo de ese acuerdo dice que “el contrato de emisión del Bono 2020 violó el artículo 150 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues se trató de un contrato de interés público nacional, suscrito con sociedades mercantiles extranjeras, el cual no fue autorizado por la Asamblea Nacional”.



La AN ha sido declarada en desacato por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) debido a que desatendió lo ordenado desde la Sala Electoral en el sentido de desincorporar a tres diputados de Amazonas cuya elección es denunciado como fraudulenta.

