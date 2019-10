(VIDEO) Guaidó pierde el control en sesión ordinaria de la Asamblea Nacional en desacato

9 Oct. 2019 - Este 8 de octubre, durante la sesión ordinaria en la Asamblea Nacional (AN) en desacato, el vicepresidente opositor de este organismo, Edgar Zambrano, no pudo ocultar la pena ajena y vergüenza que sintió ante su colega y jefe del Parlamento, Juan Guaidó, quien se exaltó por un comentario en su contra que escuchó en la bancada revolucionaria.Guaidó se refirió ayer martes 8-O --sin nombrarlo-- al presidente Nicolás Maduro, a quien desafió "a caminar por cualquier calle de Venezuela a ver qué dice la gente".“Mire se lo digo no a él, a el jefe de él, le reto, avísenle, llámenlo, que lo reto a caminar por cualquier calle de Venezuela, por la que quiera, vámonos pa’ la calle a ver que dice la gente, a ver quién es el payaso de Venezuela y a ver quién le da respuesta al pueblo. Payaso es quien no le da la cara a este país”, dijo Guaidó, en voz alta y en medio de una crisis de histeria.La exaltación del autoproclamado “presidente interino” de Venezuela, lo dejó mal parado frente a sus seguidores en las redes sociales, quienes lo calificaron de “delicado” por alterarse ante un simple rumor.