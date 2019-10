Cabello: la derecha venezolana pagará por delitos cometidos

9 Oct. 2019 - El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, mediante entrevista concedida al programa “Desenlace” transmitido por laTelevisora Venezolana Social (TVES), señaló que el Gobierno Bolivariano no permitirá que los delitos cometidos por la derecha venezolana queden impunes.



Cabello destacó que Juan GuAidó y Julio Borges serán sancionados por la justicia del país por haber transgredido la constitución de la República Bolivariana de Venezuela.



Asimismo, añadió que los voceros de la oposición que promueven las sanciones económicas impuestas por el Gobierno de Estados Unidos contra la nación, deberán enfrentarse a los organismos de seguridad del país debido a que esta medida ha causado grandes daños en contra del pueblo venezolano.



“El Ministerio Público está realizando un expediente sobre este tema muy interesante que ha causado el bloqueo”, expresó.



LA Comisión de la Verdad está trabajando para que haya justicia al respecto. “Una solución de lo que está ocurriendo en Venezuela pasa porque haya justicia”.



Por otra parte, Cabello recalcó que la incorporación de la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a la Asamblea Nacional (AN), no se traduce en el fin del desacato del Parlamento. “Esta ilegitimidad de la AN acabará cuando ellos acaten la Carta Magna del país”.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 312 veces.