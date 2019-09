Atajaperros entre opositores. Freddy Guevara a Ángel García Banchs: “Tienes que estar jodi…”

26-09-19.-El economista Ángel García Bachs señaló este jueves a través de su cuenta en la red social Twitter que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “es brillante”, puesto que “le suelta plata a los de Juan Guaidó para que se la roben“.“No se aguantarán, ya lo verán, se lo robarán, y así ir desenmascarando socialistas”, indicó“Hay gente buena, a quienes conozco, que están con Guaidó”, aclaró.El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Freddy Guevara, le respondió: “Tú tienes que estar jodiendo“.“no, estoy hablando totalmente en serio”. “Si ya se robaron una plata en el pasado, ahora volverán a robar. Creen que somos pendejos, pero no: Lo que quieren montar es una transición con el chavismo ‘democrático’ pro bolichicos y boliburgueses para guisar y legitimar capitales”, respondió Bachs“Por supuesto, que ni Maduro, ni Diosdado, ni Padrino, ni los narcos en general permitirán esa transición que tanto desean. En Venezuela hay una sola salida y es militar extranjera con purga de Estado, social, económica y, apenas haya elecciones, del sistema político también”, resaltó.Guevara respondió: “no me refería a la corrupción (por cierto, lee el informe de transparencia y pregúntate por qué la Fiscalía colombiana no ha acusado a nadie aún. ¿Son también socialistas?), me refería a esa estupidez que pusiste sobre Trump donando fondos para que los roben“.