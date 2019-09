Lilian Tintori desenterró hacha de la guerra contra Guaidó - Así están las cosas...

26-09-19.-Según Infocifras, aún no termina la polémica oficialista en contra del diputado Juan Guaidó, a quien señalan por unas gráficas donde aparece al lado de supuestos irregulares narcoparamilitares colombianos, cuando la esposa del líder fundador de Voluntad Popular y preso político Leopoldo López, lanzó este comentario en las redes sociales:"Aclaro que nunca hemos trabajado con grupos irregulares o paramilitares, ni lo haremos. Lamentablemente cometí un error en el uso del idioma inglés por el cual me excuso, que hizo que comunicara un mensaje equivocado y alejado de la verdad" Sentenció Lilian Tintori.Un desliz, como otros que ha cometido la esposa del líder fundador de VP, o antes por el contrario, se cumple aquello que establece, que el líder “nunca da puntada sin dedal”.Amanecerá y veremos, lo cierto es que entre el Presidente de la Asamblea Nacional y Leopoldo López, continúa la historia de encuentros y desencuentros, cuya brecha no se ha cerrado, a pesar del título “nobiliario”, recientemente concedido como Jefe de Gobierno de Guaidó... ¿Cuál Gobierno ?.El pasado martes durante la Cumbre Concordia de las Américas, la activista venezolana y esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori durante su intervención aseguró que su organización “Rescate Venezuela” trabaja con paramilitares para distribuir ayuda humanitaria en Venezuela."Quienes nos ayudan a tener campamentos humanitarios en cada estado del país son los grupos irregulares", dijo Tintori en su participación en la que utilizó el inglés para expresarse.La edición anual de la Cumbre Concordia de las Américas se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York.