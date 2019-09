Rafael Ramírez a Guaidó: “Eres un invento, un títere. Tú eres el mejor aliado de Maduro”

24-09-19.-El exministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, arremetió este martes a través de su cuenta en la red social Twitter contra el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y le exigió aclarar una supuesta extorsión en su contra.“Lo que haces Guaidó es lo mismo que hace Maduro: insultas, mientes, condenas sin prueba alguna. Por una oposición como la tuya es que Maduro se mantiene en el poder. ¿Por qué no hablas de los 3 MM de dólares que Guevara nos pidió y con los que me querían extorsionar?”, indicó."Eres un invento, un títere . Crees que mintiendo y haciendo lo que hace maduro vas a llegar a algún lado? Así pretendes dirigir al país: insultando y ofendiendo? Tú NO tienes ninguna prueba en mi contra, pero tus fotos con los Rastrojos las vio todo el país", comentó.“¿De dónde saliste tú? ¿Dónde está tu trayectoria? ¿Qué has hecho tú por el país? Ahora me ofendes y mientes, no tienes pruebas de nada lo que dices. Tú eres el mejor aliado de Maduro, el que pide una invasión militar, el que se toma fotos con paramilitares”, aseveró.