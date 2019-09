Ochoa Antich instó a Guaidó a apartarse de la política

24 sept. 2019 - El político opositor Enrique Ochoa Antich publicó una carta abierta al presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, en el que le sugiere apartarse de su “gobierno de fantasía”, tras sus propuesta violentas que han llevado a ese sector de la oposición a la nada y a hundirse en sus promesas vacías.



“Usted es un hombre joven. Tiene todo el futuro por delante. A veces un repliegue a tiempo permite avances subsiguientes. Facilite las cosas, tenga el coraje de renunciar y la historia habrá de reconocérselo”, expresó Ochoa Antich a Guaidó en su carta.



Asimismo, en la misma, indicó que Guaidó debería considerar apartarse, ahora que un nuevo sector opositor ha tenido la audacia de entablar un nuevo diálogo con el Gobierno Nacional con el objetivo de garantizar la paz a los venezolanos y venezolanas.



Ochoa Antich resaltó que si tuviese el coraje de reconocer que no pudo lograr ninguna de sus promesas y de renunciar ” tal vez pueda conservar algo del capital político y del liderazgo que consiguió amasar durante estos meses. De lo contrario, me temo que, como tantas otras estrellas fugaces en el firmamento de la oposición, al final desaparezca usted, con pena y sin gloria”.