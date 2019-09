(VIDEO) Dip.Timoteo Zambrano: "Si EEUU quiere elecciones debe levantar las sanciones"

23 sept. 2019 - El diputado Timoteo Zambrano hizo un llamado al Gobierno de Estados Unidos a reconsiderar la continuidad de las sanciones en caso de que quieran la celebración de unas elecciones en el país.De igual manera subrayó que las sanciones de Estados Unidos no serán indefinidas. "Seguiremos presionando para que EEUU levante las sanciones y puedan realizarse unas elecciones en nuestro país".El dirigente opositor indicó que si "EEUU "tendrá que resolver qué hacer con las sanciones", por lo que alegó que estas restricciones no se pueden mantener indefinidamente, y que ante tal situación, ellos avanzarán en acuerdos parciales para tratar de superar la crisis.Durante el encuentro con los medios de comunicación, Timoteo Zambrano, insistió en que “EEUU tiene un dilema, este país no quiere entrar en una confrontación violenta ni guerrerista; Trump tendrá que resolver qué hará con las sanciones“.