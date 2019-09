Encargado de negocios de EEUU para Venezuela: Acuerdo entre Maduro y "partidos minoritarios“ no representan al resto de la población

James Story, encargado de asuntos de Estados Unidos para Venezuela Credito: Web

19-09-19.-El encargado de negocios para la oficina externa de Estados Unidos para Venezuela, James Story, afirmó este miércoles que su país apoya el diálogo entre el gobierno y oposición, mientras implique la realización de elecciones presidenciales.



“Apoyamos el diálogo, pero el diálogo debería estar sobre la pregunta cuándo van a tener elecciones presidenciales (…) creo que el pueblo de Venezuela no apoya diálogos mezquinos, que no representan al resto de la población venezolana“, dijo en entrevista con la emisora Circuito Éxitos.



Al referirse al anuncio de este lunes de una mesa de diálogo nacional entre el Gobierno de Nicolás Maduro y un grupo de partidos minoritarios de la oposición venezolana, el funcionario estadounidense dijo que “realmente no es un diálogo, es una oportunidad solamente de ganar tiempo“.



Los partidos firmantes del acuerdo con el oficialismo, acotó Story, representan “el 3 % o 4 % de la población y de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento)”, por lo que invitó a los involucrados a “pensar bien -sobre- por qué quieren apoyar un proceso que realmente no tiene fundamento”.



“Sus pensamientos son errados”



De los políticos que acordaron con el gobierno, dijo que los conoce y conversa con ellos y que “a veces sus corazones están en un buen lugar, pero sus pensamientos son errados“, pues, según él, “tener una oposición ‘oficial’, eso no es una oposición”.



Consideró positiva la reincorporación a la AN de los diputados del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), uno de los elementos del acuerdo de la mesa de diálogo, porque el Parlamento “debería tener espacio para todos los pensamientos en el país“.



Story reiteró que la comunidad internacional mantiene su apoyo a la Asamblea Nacional “en su búsqueda de un proceso de encontrar una salida pacífica y política” a través de “elecciones presidenciales que deberían tener (lugar) más temprano que tarde“.



Para Story, el oficialismo no buscaba “un diálogo verdadero” con el mecanismo que impulsó Noruega en Barbados, por cuanto durante el proceso se allanó el fuero parlamentario de una veintena de diputados opositores.



Concluyó que el oficialismo “realmente nunca quería dialogar con la otra parte” y apuntó que el presidente de su país, Donald Trump, “sigue firme” en su apoyo a la oposición aglutinada en torno al líder del Parlamento, Juan Guaidó.