Guaidó propone un Consejo de Gobierno “con todos los sectores” donde Maduro y él se separen de sus cargos

El presidente de Asamblea Nacional, Juan Guaidó Credito: Web

16-09-19.-El jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, propuso este lunes convocar a un Consejo de Gobierno “con todos los sectores” para resolver la crisis que atraviesa la nación, reseñó Efe.



El opositor dijo que esta propuesta la presentó en la mesa de negociaciones con el Gobierno de Nicolás Maduro en Barbados, y que incluye su separación del cargo, lo que tendría que hacer también el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro..



Guaidó indicó que este Consejo de Gobierno, que se inspira en otro que tuvo Venezuela en 1958, debe ser “plural, equitativo y con todas las fuerzas del país”, incluida la Fuerza Armada.



Dijo que esta sería “la forma de Gobierno” en Venezuela hasta que se elija en comicios libres a un nuevo presidente.



“Implicaría, además, por supuesto, la salida inmediata de Maduro y mi separación del cargo hasta una elección presidencial real”, precisó el presidente de la Asamblea Nacional.



Añadió que esta elección debe darse “en el menor tiempo posible” y con un nuevo órgano electoral, una petición frecuente de la oposición, que asegura que el actual Consejo Nacional Electoral (CNE) está subordinado al chavismo, que gobierna desde 1999.



La propuesta también contempla la liberación de los más de 500 pesos políticos que hay en el país, según la oposición, el cese de la inhabilitación de varios opositores y el ingreso inmediato de ayuda humanitaria.



“Ese es el corazón de la propuesta y por el cual el régimen (de Maduro) sale corriendo”, apuntó.



Reiteró que el mecanismo de Barbados se agotó y que no retomará estas reuniones, aunque no adelantó cuál será su estrategia una vez rota las negociaciones.



Maduro suspendió el pasado 7 de agosto las negociaciones que tenían lugar en Barbados en vista de que Guaidó “celebra, promueve y apoya” las sanciones del Gobierno de Estados Unidos contra funcionarios del Ejecutivo y empresas venezolanas, según dijo entonces.



A principios de septiembre puso como condición para retomar las negociaciones que Guaidó rectifique su supuesta “pretensión de entregar” el Esequibo, un extenso territorio que Guyana y Venezuela disputan y que supone dos terceras partes del primer país.



Venezuela atraviesa por un pico de tensión política desde enero pasado, cuando Maduro juró otro período de 6 años que no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional porque a los principales líderes opositores se les impidió participar en esos comicios.



El líder de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Juan Guaidó, se adjudicó las competencias del Ejecutivo como "presidente encargado" en "interpretación" de varios artículos de la Constitución venezolana.