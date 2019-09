(VIDEO) Presidente Maduro exige a Guaidó cancelar la presunta negociación del Esequibo para mantenerse en el diálogo

7 sept. 2019 - El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exigió al diputado opositor, Juan Guaidó, y a su equipo, cancelar de inmediato la presunta negociación ilegal del Esequibo, advirtiendo que si continúan por esa ruta, el proceso de diálogo con el Gobierno llegaría a su fin.Durante una reunión con gobernadores en el Salón Ezequiel Zamora del Palacio Blanco, en Caracas, el mandatario venezolano transmitió su "protesta más enérgica", luego que la Fiscalía emprendiera una investigación sobre la presunta negociación ilegal del Esequibo, una zona en disputa entre Venezuela y Guyana.Supuestamente, Guaidó se habría comprometido a "desistir del reclamo histórico de Venezuela sobre el territorio Esequibo", a cambio del apoyo político de Reino Unido."Uno puede tener diferencias ideológicas, políticas, con un dirigente de la oposición, pero que este señor, Juan Guaidó, por debajo, con la asesoría del magnicida y criminal Julio Borges, esté negociando el Esequivo a espaldas de Venezuela (...) es inaceptable", señaló Maduro durante un mensaje transmitido en cadena nacional.El mandatario venezolano pidió al ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, transmitir a la oposición la protesta y exigencia más enérgica por la presunta negociación, y advirtió que en caso de no rectificar, cesarán las conversaciones. "No nos verán más las caras", dijo en relación con en el proceso de diálogo entre ambas partes, que cuenta con la mediación del Gobierno Noruego."Por Venezuela lo digo y lo hago por Venezuela, creo en el diálogo, la paz, pero no acepto traiciones de este tipo", dijo Maduro, agregando que la lucha de su Gobierno es por la reivindicación de la Guayana Esequiba "como territorio histórico" de su país.InvestigaciónEste viernes, el Ministerio Público venezolano abrió una nueva investigación a Guaidó, a su enviada al Reino Unido, Vanessa Neumann, y a su asesor externo, Manuel Avendaño, por su presunta relación con una negociación ilegal del Esequibo a cambio del apoyo del Gobierno del Reino Unido.El anuncio del Ministerio Público se dio después de que la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, presentara a los medios un audio con una conversación entre Neumann y Avendaño, donde la mujer le advertía que el Ministerio de Relaciones Exteriores británico no los respaldaría si hacían alusiones al tema del Esequibo.El Estado venezolano ha denunciado en reiteradas oportunidades las intenciones de la compañía ExxonMobil de extraer petróleo en aguas de la Guayana Esequiba, sobre las que existe una controversia con Guyana, que se dirime en el marco del acuerdo de Ginebra de 1966.