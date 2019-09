Guaidó rechazó investigación en su contra por supuesta traición a la patria en el caso del Esequibo

Juan Guaidó Credito: Web

06-09-19.- El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, rechazó que el Ministerio Público (MP) iniciara una investigación penal contra su persona por su supuesta participación en negociaciones para desistir del reclamo venezolano sobre el territorio Esequibo, reseñó el portal El Universal



El jefe parlamentario se pronunció luego que el fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunciara la apertura de una investigación contra él por "traición a la patria".



El fiscal venezolano designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) indicó más temprano en rueda prensa que Guaidó podría estar participando en dichas negociaciones para buscar que el Reino Unido apoye su nombramiento como presidente encargado de Venezuela, cargo que el fiscal calificó de "inexistente".



En tal sentido, Guaidó destacó que las medidas penales anunciadas por el Saab, quien a su juicio "no tiene competencias" y usurpa funciones, buscan desviar la atención de los verdaderos problemas en el país.



"Empiezan a inventar una parodia para distraer la atención de lo central: están amparando narcoterroristas en territorio venezolano y han entregado la soberanía nacional".



Asimismo, reiteró durante un asamblea de ciudadanos en Lechería, estado Anzoateguie, que la AN se encuentra comprometida con la defensa del territorio Esequibo.



Añadió que en el seno de la AN han realizado "no menos de diez reclamos, acuerdos en el Parlamento, acciones políticas internacionales para defender lo que es nuestro", en referencia a las acciones tomadas por el Poder Legislativo sobre el Esequibo. "Lo ratifico hoy: el Esequibo es nuestro, es de Venezuela", afirmó Guaidó.



Por otra parte, el también comentó que "hoy el venezolano gana 1.77 dólares al mes".









