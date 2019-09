Comité del Banco Mundial rechaza a "procurador" de Guaidó en representación de Venezuela

4 sept. 2019 - Un comité del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) – institución del Banco mundial – rechazó al "procurador" José Ignacio Hernández, quien fuera "designado" por el exdiputado a la Asamblea Nacional – instancia que se encuentra en desacato desde 2016 – Juan Guaidó; como representante de Venezuela en la institución.



De acuerdo con el blog de investigación La Tabla, Hernández – investigado en Venezuela por ser promotor en una operación criminal para robar activos de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en el exterior – no se presentó el pasado 27 de agosto para demostrar "la validez de su pretensión de representar a un gobierno con ejercicio efectivo, a la luz del derecho internacional y de la legislación nacional".



El dictamen del comité, detalla el blog de investigación, señala que Hernández no pudo demostrar que el presidente de la Asamblea Nacional ejerce el poder, tal y como lo quería demostrar en su comunicación del 27 de febrero, en el que el "procurador especial" – vinculado con actos ilegales desde 2004 – señalaba que le correspondía a él ejercer la representación de Venezuela en el organismo.



En este sentido, el CIADI reconoció al Tribunal Supremo de Justicia como único garante de hacer cumplir las leyes y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que enfatizó que las designaciones realizadas por la Asamblea Nacional son inválidos, debido a que no están establecidos en los artículos de la Carta Magna.



"En este contexto, el Comité no puede apartarse de lo decidido por el máximo órgano judicial venezolano, salvo que se pruebe que ha habido un cambio de gobierno según el derecho internacional", refiere la resolución, citada por el blog de investigación.



En su presentación, Hernández planteó el desconocimiento del TSJ, usando como recurso un discurso de la administración del gobierno de Estados Unidos (EEUU), en la que desconocía las instituciones del Estado venezolano, como parte de la campaña que organiza la nación norteamericana contra el gobierno de Venezuela, encabezado por el presidente de la República, Nicolás Maduro.



Ante esta situación, refiere La Tabla, el CIADI aseveró que "el acto de un gobierno extranjero no puede tener de por sí influencia para juzgar la legitimidad de un órgano constitucional interno".

