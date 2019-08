Falcón sobre designaciones de Guaidó: El nombramiento de un gabinete de sombra no es la solución. "Es otra oferta engañosa"

29-08-19.-Henri Falcón, perteneciente al partido Avanzada Progresista, señaló a través de su cuenta en la red social Twitter que "el gabinete de sombra no es solución, es un nueva ilusión", "es otra oferta engañosa" refiriéndose a los comisionados designados por el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó."El gabinete de sombra no es solución, es un nueva ilusión. Otra oferta engañosa que no conduce a ninguna solución, y además divide abiertamente a quienes estamos en la oposición", indicó.El nombramiento de supuestos ministros de sombra no atiende para nada la grave situación del país. Para Avanzada Progresista y para la mayoría de los venezolanos, la negociación es la forma más eficaz de lograr un acuerdo nacional para enfrentar la crisis y garantizar gobernabilidad", expresóEste miércoles, Juan Guaidó, anunció la creación de un "centro de Gobierno” y también designó a los "comisionados" que conformarán su gabinete.