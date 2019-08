¿Quiénes son los "comisionados" nombrados por el autoproclamado Guaidó para "impulsar el cese de la usurpación" en Venezuela?

28 agosto 2019 - El diputado opositor venezolano Juan Guaidó, autoproclamado "presidente encargado", anunció este martes la conformación de "comisiones presidenciales" que "impulsarán el cese de la usurpación" del Gobierno del mandatario, Nicolás Maduro, "en el ámbito nacional e internacional".



En un rueda de prensa, Guaidó afirmó que entre el grupo de políticos mencionados se encuentra el opositor Leopoldo López, quien sería el encargado de la 'Coordinación General del Centro de Gobierno', figura que no aparece en la Constitución venezolana y que sería una especie de 'vicepresidencia ejecutiva'.





Estos nombramientos coinciden con el anuncio de la creación, por parte del Departamento de Estado de EE.UU., de una Unidad de Asuntos de Venezuela (Venezuela Affairs Unit, VAU), que estará a cargo del funcionario James Story.Cada una de las designaciones anteriores hechas por el diputado han sido declaradas "nulas", "inconstitucionales" y "carentes de legalidad" por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que ha sentenciado, además, que Guaidó usurpa las atribuciones presidenciales de nombramiento y remoción de funcionarios públicos, por lo que ha ordenado al Ministerio Público (MP) abrirle investigaciones a él y a las personas comprometidas.Sin activismo políticoLópez, a quien Guaidó sacó ilegalmente de su arresto domiciliario el pasado 30 de abril durante un golpe de Estado fallido, se encuentra desde el 1 de mayo en la sede de la Embajada de España en Caracas, en calidad de huésped.A principios de mayo, el ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, había afirmado que el Gobierno de su país "limitaría" las actividades de López porque no permitirían que la sede diplomática fuera un "centro de activismo político para la oposición".Sobre el fundador del partido de derecha Voluntad Popular (VP) pesa una orden de arresto, liberada el pasado 2 de mayo por un tribunal venezolano, que lo señala de haber violado flagrantemente su arresto domiciliario y de incumplir la medida de no realizar pronunciamientos políticos a través de los medios.En septiembre de 2015, López fue declarado culpable de los delitos como instigación pública y asociación para delinquir, luego de alentar hechos de violencia en febrero de 2014, que dejaron un saldo de 43 muertos. Tres años más tarde, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela determinó que el político cumpliera su condena en prisión domiciliaria por "problemas de salud".¿Quiénes son los otros?El diputado prófugo de la Justicia venezolana Julio Borges, que además fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por la Contraloría venezolana por 15 años, fue nombrado 'Comisionado Presidencial para las Relaciones Exteriores', con el objetivo de "aumentar la presión internacional contra la dictadura".Sobre el fundador del partido de derecha Primero Justicia (PJ) pesa una orden de captura emanada por el máximo tribunal venezolano por su presunta responsabilidad en "instigación pública", "traición a la patria" y "homicidio intencional calificado en grado de frustración" en contra del presidente Maduro.Como 'Comisionado Presidencial para el Desarrollo Económico' fue encargado Alejandro Plaz, cofundador, junto a la dirigente derechista María Corina Machado, de Súmate, una ONG que recibió financiamiento de la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés) para organizar un referendo en contra del fallecido presidente Hugo Chávez, en 2004, y apoyar actividades desestabilizadoras, según las autoridades venezolanas.El parlamentario también creó una 'Comisión Presidencial para Gestión de Activos', donde ubicó a Javier Troconis, también incluido por la Asamblea Nacional (AN) como parte de la junta directiva de Citgo Holding Inc, el pasado febrero.Troconis tiene abierta una investigación por la Fiscalía venezolana por su designación ilegal "por parte de un órgano que no es competente para tomar este tipo de decisiones", según el fiscal general, Tarek William Saab.A Humberto Prado lo nombró al frente de la 'Comisión Presidencial para los Derechos Humanos y Atención a la Víctima'. El designado por Guiadó es director de la ONG 'Observatorio Venezolano de Prisiones' que, según un cable de Wikileaks, es financiado por la ONG estadounidense Freedom House, adscrita al Departamento de Estado.Guaidó también "ratificó" a los diputados Miguel Pizarro y Manuela Bolívar en la 'Ayuda Humanitaria'; y a los parlamentarios Juan Andrés Mejía y José Guerra (quien se encuentra prófugo de la Justicia por su supuesta vinculación con la intentona golpista de abril de este año) en el 'Plan País'.De igual manera, fueron ratificados en el 'Comité de Estrategia' el diputado Sergio Vergara y el consultor Juan José Rendón con alerta roja de Interpol por presuntos delitos contra la mujer y señalado por Caracas de participar en campañas sucias contra los gobiernos de Chávez y Maduro.