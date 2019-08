Saúl Ortega: Guaidó debería estar preso y le exijo a los órganos de justicia que aceleren el proceso

Saúl Ortega instó este miércoles a los organismo de seguridad a acelerar el proceso contra los dirigente políticos. Credito: Luis Gadea/Aporrea.org

14 agosto 2019 - El constituyente Saúl Ortega instó este miércoles a los organismo de seguridad a acelerar el proceso contra los dirigente políticos que a su juicio participaron en los hechos del 30 de abril encabezados por Juan Guaidó y Leopoldo López.



Durante una entrevista ofrecida al programa Primera Página que transmite Globovisión, el dirigente acotó que con el allanamiento de la inmunidad de los diputados opositores “se busca abrir un proceso legal para que haya justicia en el país (…) porque esa gente debió estar presa hace tiempo y la justicia ha sido lenta en este sentido y aquí no hay inmunidad, nadie tiene corona”.



Destacó que Juan Guaidó “debería estar preso y le exijo a los órganos de justicia que aceleren el proceso para meter a ley a todos los que participaron en el acto criminal del 30 de abril, de Guaidó para abajo”.



Asimismo, manifestó que los opositores no van a volver a Miraflores porque “será derrotada cada vez que se presente en elecciones”: “En este momento el Psuv y sus aliados está preparado para un evento electoral sea cual sea para darle una contundente derrota a la oposición”.



“El pueblo elige y el pueblo quita, no es ningún diputado el que puede deponer al Presidente de la República. Además el evento electoral más próximos es las parlamentarias y nosotros nos estamos preparando”, sostuvo.



Por otra parte, comentó que las sanciones de USA son “ilegales, inmorales y guerreristas y frente a eso debemos levantar las banderas del restablecimiento del respeto”.



“Estados Unidos lo que está buscando es arrodillar al pueblo de Venezuela y matarlo de hambre para destruir al gobierno. Esta es una agresión en todos los ámbitos”, dijo.



Resaltó que en cualquier invasión extranjera el pueblo “saldrá para defender con coraje cada milímetro del territorio. Nosotros no nos vamos a defender con reclusos, aquí tenemos 4 millones de milicianos y eso es una fuerza importante y que lo sepa el imperio. Esto no es Honduras que van a llegar y usurpar la soberanía popular, aquí se van a conseguir con una resistencia que puede comenzar como el Vietnam de Latinoamérica”.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 415 veces.

La fuente original de este documento es:

Noticias24 (https://www.noticias24.com/venezuela/noticia/357874/saul-ortega-guaido-deberia-estar-preso-y-le-exijo-a-los-organos-de-justicia-que-aceleren-el-proceso/)