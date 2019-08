Sectores de oposición rechazan última orden ejecutiva de Donald Trump

Henri Falcón. Credito: Web

7 agosto 2019 - Pese a las simpatías manifiestas de un sector político que aplaude la ampliación de las medidas coercitivas y unilaterales de Donald Trump contra el país, diversos actores políticos de la propia oposición venezolana han rechazado categóricamente el bloqueo que pretende imponer Estados Unidos con la orden ejecutiva de “embargo total” firmada el pasado lunes.



En entrevista para el canal de noticias Globovisión, el ex candidato presidencial y dirigente del partido político Avanzada Progresista, Henri Falcón, advirtió que las sanciones podrían generar una grave crisis que, a su juicio, afectaría a los sectores más necesitados y directamente afectados por la cadena de medidas coercitivas contra el país.



“Nadie puede negar que las sanciones han venido a agudizar el problema, ya que han generado un impacto muy negativo en las áreas de distribución de alimentos, medicina, en la atención de servicios públicos que tienen mucho que ver con las sanciones”, dijo.



Asimismo, el también ex gobernador del estado Lara cuestionó el trasfondo político de la medida, pues a su juicio en lugar de promover un cambio político “el bloqueo no genera un efecto real frente al Gobierno sino al contrario, genera cohesión”.



Por su parte, el secretario ejecutivo de Alternativa Uno Juntos, Rafael Curvelo, rechazó la nueva orden ejecutiva de Donald Trump al señalar que “son medidas que afectarán a los venezolanos”.



“Es un problema grave que nos afecta a todos. Estoy en contra de medidas como ésas; son medidas que no afectan a los funcionarios, afectan directamente al pueblo”, afirmó el dirigente político durante su participación en el programa La entrevista de Unión Radio.



Tanto Falcón, como Curvelo, así como los diputados de la Asamblea Nacional en desacato, Melva Paredes, Manuel Texeira y el dirigente político Carlos Melo, coincidieron en señalar su respaldo al proceso de diálogo entre el Gobierno y la oposición que se desarrolla actualmente en Barbados bajo la mediación del Reino de Noruega.



“Estados Unidos lo que quiere es un tutelaje y eso lo debemos rechazar. Más allá de quien estén en Barbados, nosotros creemos que es un mecanismo y un espacio que debe prevalecer, un mecanismo y espacio que debe ayudarnos a solucionar los problemas inmediatos de la población”, indicó Curvelo.



Esta nota ha sido leída aproximadamente 405 veces.

La fuente original de este documento es:

Últimas Noticias (http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/general/sectores-de-oposicion-de-venezuela-rechazan-ultima-orden-ejecutiva-de-donald-trump/)