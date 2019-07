(VIDEO) Pobre participación en convocatoria de Guaidó para protestar contra apagones en Caracas

26 julio 2019 -Este viernes 26 de julio no se evidenciaron concentraciones, ni protestas de gran magnitud por parte de la oposición en Caracas, pese a la convocatoria que emitió el 23 de julio el diputado Juan Guaidó a los simpatizantes de la derecha.El equipo de LaIguana.TV realizó un recorrido por puntos en los que generalmente el sector opositor se concentra, sin embargo lugares como Las Mercedes, Altamira estaban despejados, mientras que en el municipio Chacao, frente a la estación del metro, solo protestaban un minúsculo grupo acompañado por la diputada de primero Justicia Yajaira Castro.“Todo normal, todo tranquilo” , aseguró una transeúnte tras ser consultada sobre si observó alguna manifestación en la zona.“Convocamos a todo el país este viernes a una gran jornada de protesta y movilización a nivel nacional”, fue el llamado que realizó Guaidó recientemente, no obstante y como se muestra en las imagenes sus seguidores no la acataron .