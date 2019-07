Lo dijo Guaidó: A la Cumbre de ministros de la MNOAL no asistieron presidentes por eso Maduro está "aislado"

23 julio 2019 - Juan Guaidó, quien se autojuramentó como ‘presidente interino’ el 23 de enero de 2019 y que es miembro de la Asamblea Nacional (AN) -organismo que está en desacato al orden constitucional desde enero de 2016- aseguró este martes -23 de julio, que el presidente, Nicolás Maduro, “está aislado” porque a la cumbre de ministros del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal) no asistieron presidentes.La citada actividad, que se realizó el pasado fin de semana en Caracas, contó con la participación de cancilleres y altos representantes diplomáticos de 120 países del mundo que integran el organismo multilateral, y que respaldan al Gobierno de Venezuela que encabeza el presidente Maduro.La aseveración de Guaidó resulta incongruente tal y como lo reseña la periodista Érika Ortega Sanoja, a través de un mensaje publicado en su cuenta Twitter.Cabe recordar que en las cumbres ministeriales no asisten presidentes, sólo el Jefe de Estado del país sede donde se desarrolla el encuentro, pues es un evento previo a la cumbre presidencial.