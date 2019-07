(VIDEO) Sánchez Marín: EEUU sabe que Guaidó ya no le sirve para nada

18 julio 2019 - Estados Unidos sabe que el líder golpista venezolano Juan Guaidó ya no le sirve para tumbar a Maduro ni para nada, opina el analista Juan Alberto Sánchez Marín



“Estados Unidos sabe que Guaidó ahora en verdad no le sirve para tumbar a Nicolás Maduro (presidente venezolano), tampoco le sirve para conseguir el poder por la vía democrática, porque no tiene apoyo popular, ni siquiera esas vías que el Gobierno estadounidense utiliza para el efecto, con sobordos, con corrupción, con chantajes”, ha declarado Sánchez Marín.



En una entrevista concedida este jueves a la cadena HispanTV, el analista ha subrayado que el Gobierno norteamericano se ha dado cuenta de que el autoproclamado “presidente interino” de Venezuela no le sirve para nada.



Sin embargo, ha señalado Sánchez Marín, la política exterior de Estados Unidos, en esencia, no ha cambiado mucho y continúa permanentemente tratando de controlar Venezuela.



“Sudamérica es una región muy importante, descuidada, pero importante”, ha indicado el analista y revelado que EE.UU. se enfoca en esta región por varios aspectos, desde el comercio, la economía, su posición geoestratégica, la energía, etc., pero en un contexto de confrontación muy fuerte, agrega Sánchez Marín.



Washington, especifica el entrevistado, ve a Venezuela como una despensa mineral, de recursos energéticos y petrolíferos, lo cual en realidad es el futuro del país bolivariano.



En otra parte de sus declaraciones, el analista se ha referido al acercamiento de Venezuela con otros países como Rusia, China e Irán y ha aseverado, ante tales relaciones, EE.UU. no tiene otra opción sino cortarlas en algún momento.



Venezuela atraviesa desde hace meses una profunda crisis política y lidia con una grave situación económica, producto de embargos petroleros y sanciones financieras impuestas por Estados Unidos en apoyo al líder golpista Juan Guaidó.



Las autoridades venezolanas han denunciado las medidas hostiles de EE.UU., que consideran “crímenes de lesa humanidad” por sus repercusiones negativas entre el pueblo. Según un reciente estudio elaborado por los economistas Mark Weisbrot y Jeffrey Sachsen, los embargos de Washington contra Caracas han ocasionado la muerte de unos 40 000 venezolanos en los últimos dos años.





