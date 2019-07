(VIDEO) Putin sobre las palabras de Guaidó al autoproclamarse presidente: "Dios no dio señales, hay que regresar a la realidad"

4 julio 2019 - El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha abordado la situación en Venezuela este jueves durante su visita oficial a Italia. En conferencia de prensa desde Roma, el mandatario se refirió precisamente al diputado opositor venezolano Juan Guaidó.En detalle, Putin recordó que Guaidó levantó sus ojos al cielo el pasado 23 de enero y, dirigiéndose a Dios, se autoproclamó 'presidente encargado' del país sudamericano. "Pero Dios no nos comunicó cuál fue su reacción a este mensaje, no nos dio ninguna señal, por eso creo que debemos volver a esta tierra pasajera y llena de pecados y guiarnos por los procedimientos democráticos", aseveró el mandatario ruso.Especificó que esas normas "se resumen en una cuestión: en el diálogo y en la apelación al pueblo, a los votantes, hay que ir a elecciones y decidir en ellas los asuntos del futuro desarrollo". "Nosotros tenemos esperanza de que [el diálogo continúe] sin injerencia alguna", también agregó Putin en referencia a las negociaciones ofrecidas por el presidente Nicolás Maduro, que han sido suspendidas por la oposición.El mandatario ruso también ha indicado que el tema de Venezuela ha sido discutido durante esta jornada "en todas las plataformas": en el Vaticano, con el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, y con el presidente del Consejo de Ministros del país, Giuseppe Conte. "Todos estamos preocupados por la situación en Venezuela, en Rusia también estamos muy preocupados porque el pueblo [venezolano] está sufriendo", ha señalado Putin.Al mismo tiempo, ha hecho notar que a Moscú le preocupa "la interferencia en los problemas internos venezolanos y la presión externa, que empeora la situación de los ciudadanos de Venezuela". El presidente ruso ha añadido que, en su opinión, se trata de una situación "inaceptable". "Es inaceptable no solo la intervención militar —que debería ser absolutamente excluida—, sino también cualquier injerencia en la vida política nacional", ha precisado.Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros de Italia, Giuseppe Conte, comentó la postura de su país respecto al diputado opositor venezolano. "Hemos alimentado ciertas dudas ante la solicitud y la autoproclamación de Guaidó como presidente interino", indicó el político al lado de Putin.Como parte de esta visita oficial, el inquilino del Kremlin se reunió también con el presidente italiano, Sergio Mattarella, y en el Vaticano sostuvo un encuentro con el papa Francisco, con quien también discutió el tema venezolano.