(VIDEO) Cabello acusó a Delsa Solórzano y al Dip. Renzo Prieto de maquinar un plan para asesinar a Freddy Bernal

4 julio 2019 - El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, denunció este miércoles que uno de los involucrados en la intentona golpista del 30 de abril, que responde al nombre de José González León – recapturado recientemente por las autoridades venezolanas –; tenía órdenes de asesinar al protector del estado Táchira y miembro de la Dirección Nacional del partido político, Freddy Bernal.



En un vídeo divulgado en su programa Con el Mazo Dando, transmitido por Venezolana de Televisión, González indicó que, además, lo habían contratado para asesinar al ciudadano Valentín Santana, de la parroquia 23 de Enero de Caracas.



En este sentido, González – alias Bola Ocho – señaló que lo contactaron los diputados a la Asamblea Nacional – instancia que se encuentra en desacato judicial desde 2016 – Renzo Prieto (Voluntad Popular) y Delsa Solórzano, quien ya ha estado involucrada en otros planes para promover un golpe de Estado; quienes le ofrecieron 10.000 dólares por cada uno.



“Me contrataron para que empezara a participar en contra del gobierno venezolano. Yo conocí al señor Renzo Prieto en las instalaciones del SEBIN, en el momento en que yo estuve privado de libertad. Luego de eso, afuera, me hicieron una propuesta, la señora Delsa Solorzano, y el señor Renzo Prieto, me proponen para que consiguiera a alguien o si yo quería adquirir el trabajo para asesinar al comandante Freddy Bernal y al señor Valentin Saldana. Se iba a contratar un francotirador para que los liquidara”, declaró González.



“Me ofrecieron 10.000 dólares por cada uno. Le dije que tomaría su palabra, que bien sea que podría hacer el trabajo yo, o buscaría a las personas indicadas para eso”, agregó.



Durante la declaración, alias Bola ocho detalló que un día antes de la intentona golpista, se pusieron en contacto con él y le informaron que Leopoldo López – prófugo de la justicia –, Juan Guaidó, María Corina Machado, Renzo Prieto, Delsa Solorzano, Ramón Flores y Wilmer Azuaje estaban planificando un golpe de Estado contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro; y que contaría con el apoyo de Estados Unidos (EEUU).



“El día 29 de abril, ellos me hacen un llamado nuevamente, diciéndome que al día siguiente iba a ser el día, que ya habían contactado con los militares, que ya algunos mayores, algunos sargentos, algunos soldados, ya los habían contactado a ellos y que se iba a dar el golpe de Estado el día 30”, detalló José González León.



Al respecto, señaló que, tras revelarse unas imágenes fotográficas con su rostro, el diputado Renzo Prieto – quien tiene prohibición de salida del país – le instruyó dirigirse a Colombia, para reunirse con los militares que se encuentran en la nación neogranadina desde el pasado 22 de febrero. Para esto, explicó González León, el parlamentario le entregó 250.000 bolívares para viáticos.



Durante el proceso de migración, explicó, fue recibido por el representante de Guaidó en Colombia, Humberto Calderón Berti, quien lo puso en contacto con Diego Villamizar, mano derecha de Álvaro Uribe Vélez y uno de los miembros de la Inteligencia del Ejército colombiano.



De acuerdo con las declaraciones del involucrado, el plan era suministrar armas venezolanas a los militares que se encontraban en Colombia, así como a paramilitares para intervenir al país, tomando como primera zona de ataque San Antonio del Táchira.



El plan era “armar a los militares venezolanos que están allá y agentes paramilitares para que interviniera acá en Venezuela”, recalcó al tiempo que señaló que se realizaría con armamento venezolano para encubrir la participación de los organismos de Colombia en la intentona golpista.



Al respecto, Diosdado Cabello señaló que González había declarado que “era francotirador formado en Israel” y las reuniones se llevaron a cabo en la Nunciatura Apostólica.



“Es parte de toda esta trama conspirativa para asesinar gente. Porque ahora resulta que lo que iban a dar un golpe de Estado, que iban a montar francotiradores para matar a 50 personas de un golpe eso son unos santos. Quieren que nosotros nos olvidemos de eso y que el mundo se olvide de eso. Esos son unos asesinos, que iban a colocar unos explosivos para acabar de una sola vez con un lote de gente”, recalcó el dirigente socialista al tiempo que aseguró que la justicia seguirá investigando.



El pasado 26 de junio, el Gobierno Nacional reveló un nuevo intento de golpe de Estado, que se ejecutaría entre los días 23 y 24 de junio y que tenía como objetivo atentar contra la vida del jefe de Estado venezolano y varios miembros del Gobierno. Esta intentona –denunciada por el ministro para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez– , estaba financiada por los gobiernos de Colombia y Chile, así como contaba con participación de miembros retirados de la FANB.

Video fuente: Luigino Bracci Roa