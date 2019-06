(VIDEO) Chavismo disidente apoya conversaciones en Oslo pero ve con malos ojos que aún no haya acuerdo

10 de junio de 2019.- La Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución se pronunció con respecto a las conversaciones que mantienen en Noruega los representantes de la oposición, encabezados por la Asamblea Nacional (AN), y del gobierno de Nicolás Maduro. Al respecto, sugieren que este proceso "debe ser encausado en el marco de la Constitución".

La plataforma conformada por Héctor Navarro, Gustavo Márquez Marín, Oly Millán, Santiago Arconada, Ana Elisa Osorio, Esteban Masonyi y Juan García, enfatizan su propuesta de una referéndum consultivo, para renovar los Poderes Públicos, en los artículos 5, 70 y 71 de la Carta Magna, lo que conlleve a la convocatoria de unas elecciones presidenciales.

Los ex miembros del Gabinete del presidente fallecido Hugo Chávez incluyen en esta propuesta un acuerdo político "para reestructurar el CNE por consenso", además de exigir el levantamiento de las sanciones económicas impuestas por el Gobierno de Estados Unidos.

Gustavo Márquez Marín, ex ministro de Comercio Exterior, expresó que ambas representaciones no han llegado a un acuerdo, luego de mantener varias conversaciones porque "están repitiendo el mismo esquema de República Dominicana", en 2018, lo que les genera preocupación.

"La noticia que ellos dan es que no se llegó a un acuerdo. Ya ahí hay una carga muy clara de negación al diálogo. Cuando se trata de un diálogo para dirimir un conflicto político el objetivo es acabar con el conflicto. El diálogo no puede terminar cuando una de las partes dice ‘hoy no nos pusimos de acuerdo’. Eso lo que refleja es que es un diálogo muy frágil que hay que fortalecer", dijo Márquez.

Otra iniciativa que proponen desde la plataforma es incentivar la confianza de los ciudadanos en los interlocutores políticos que acuden a Oslo y en la medida que estos representen los intereses de la sociedad venezolana y no los intereses políticos.

A continuación publicamos el link para acceder al Pronunciamiento de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución: