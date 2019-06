(VIDEO) Cabello: Oposición venezolana sin liderazgo ni credibilidad

5 junio 2019 - La oposición venezolana carece hoy de liderazgo y credibilidad ante sus seguidores y las leyes de la nación, aseguró el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello.Al respecto, el dirigente político rechazó que la derecha utilice acciones golpistas para acceder al poder y no las vías electorales y democráticas.'No tienen ni un solo dirigente creíble para el país, por lo tanto están inhabilitados políticamente para gobernar la Patria de (Simón) Bolívar y de (Hugo) Chávez, no podrían gobernar ni un día', afirmó Cabello este miércoles en su habitual programa Con el Mazo Dando.La oposición reclama que un presidente no gane con votos, porque ellos no podrían, si no que lo designe Estados Unidos y que un grupo de países lacayos del imperio vayan y lo acepten, dijo al respecto.El también primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela denunció el financiamiento de la Casa Blanca a los fallidos intentos por derrocar al Gobierno de Nicolás Maduro.De acuerdo con el líder revolucionario, los sectores adversos al poder engañan a Washington y, en particular, al secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo.'La oposición no tiene liderazgo. Aquí el pueblo es chavista, es revolucionario, es socialista y está con Nicolás (Maduro)', resaltó.Video fuente: Luigino Bracci Roa