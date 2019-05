Embajador de Guaidó en Canadá envió mensaje desde su "carrito marca Porsche" descapotable y opositores se lo comieron

27 mayo 2019 - Una lluvia de críticas fue lo que recibió el abogado Orlando Viera-Blanco luego que publicara, a través de sus redes sociales, un video en el que aparece en su porsche descapotable.La gracia de este sujeto, que dice ser embajador del diputado Juan Guaidó en Canadá, le salió cara, debido a la gran cantidad de mensajes que recibió por dicho video.La usuaria @M1628 escribió: “Quiero tomarme este minuto para expresar mi indignación a este cínico Orlando Viera Blanco. Mientras este inmoral pasea en su vehículo convertible, nos pide mucha fuerza y dice que vamos bien, aquí en Venezuela estamos sufriendo una tragedia”.Mientras que @TuFormulaUno precisó, “La MUD que tanto ha criticado al chavismo por mostrar sus lujos mal habidos, la gente de Juan Guaidó hace lo mismo. Un triste abogado como Orlando Viera Blanco no tiene como demostrar cómo se compró ese carro deportivo”.Poa su parte @Ofraba escribió: “Orlando Viera-Blanco es un neurótico, prepotente, cínico, que no tiene cualidades para representar a Venezuela ante Canadá. Deseo que el presidente Guaidó lo destituya”.DefensaEntre Tanto Viera-Blanco publicó un par de tuits en los que se respondió a quienes le criticaron y en el que señala, que los bienes que posee lo tiene gracias a su trabajo.“Quienes con frenesí han cargado baterías plenos de inquinas incontenibles (donde sufren ellos) les digo: jamás he sido servidor público, no percibo dote como embajador, lo que tengo como tantos venezolanos probos es producto de mis estudios y de mi trabajo y mi desempeño lo pago yo”.En otro mensaje precisó: “No se mide el valor de un hombre por sus ropas o por los bienes que exhibe. Su verdadero valor es su carácter, sus ideas y su nobleza” Charles Chaplin. “El valor de un hombre suele fijarse según cómo se oriente su sensibilidad y su acción hacia el reclamo de los otros” (Einstein)”.