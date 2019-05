Bernal: Guaidó “mintió y rompió acuerdos” tras reuniones previas al 23-A

19 mayo 2019 - El protector del Táchira, Freddy Bernal, reiteró este domingo que Venezuela necesita una oposición que quiera dialogar y sea «democrática«, al tiempo que insistió en que los problemas políticos «se resuelven con diálogo, no mediante la guerra«.



Entrevistado por Carlos Croes en Televen, Bernal aseveró haber conversado con el líder opositor Juan Guaidó «en dos oportunidades» antes del 23 de enero, día que se proclamó como presidente interino de Venezuela.



«Como siempre mintió y rompió los acuerdos, entre ellos, que el día que se iba a autoproclamar, él no haría eso sino buscaría un camino de diálogo para bajar las tensiones, el señor se autoproclamó, se puso al servicio de Estados Unidos y por supuesto nosotros solo pedimos paz», aseguró.



Bernal denunció que en la frontera colombo-venezolana se han registrado cuatro enfrentamientos, donde destacó que han sido del lado del país vecino. “Colombia quiere una excusa para invadir Venezuela”, refutó.



Destacó que “si se da una invasión el responsable no es Maduro sino Vecchio y Guaidó, que son traidores a la patria (…) Trump no se ajusta al derecho internacional y lo triste es que un venezolano aplauda una invasión”.



A su juicio, una cosa es cooperación y otra es invasión.»Los países tienen derecho a hacer alianzas (…) Por ejemplo Colombia entregó su soberanía a EE.UU., hoy hay nueve bases militares en ese país. Cuando Guaidó pide una intervención es que funcionarios de EE.UU. entren a nuestro país violando la Constitución para hacer lo que quieran y apoderarse del país”.



El dirigente del PSUV resaltó que es «gracias a Rusia» que no se ha ejecutado una intervención en Venezuela.

