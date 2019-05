Guaidó sobre reunión en Noruega: “Nos quisieron engañar con un diálogo...no nos van a joder"

Juan Guaidó Credito: Twitter

18-05-19.-El presidente de la Asamblea Nacional (AN) y autoproclamado 'presidente encargado' de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró durante una concentración en Guatire, estado Miranda, que el Gobierno nacional busca "confundir a la oposición" con un supuesto diálogo.



“Están tan débiles que nos quisieron engañar con un diálogo (...) fuimos a la invitación de un país como lo hemos hecho con la Unión Europea y el Grupo de Contacto, agradecemos todos los esfuerzos pero aquí estamos nosotros claros y no nos van a confundir (...)”, advirtió el dirigente opositor.



“Sí, si fuimos (a una reunión), pero aquí no hay nada que entablar. Aquí todo el país sabe lo que quiere y necesita no nos confudamos”, reiteró en su intervención.



“No nos van a joder, ya basta que nos vean la cara de tontos a los venezolanos. No nos dejemos confundir. Aquí la ruta ha sido clara y ustedes la conocen: Cese a la usurpación, Gobierno de Transición y Elecciones Libres”, expresó Guaidó ante los asistentes.