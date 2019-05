Cabello anunció que un nuevo lote de diputados serán sometidos a la justicia

13 mayo 2019 - El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello informó del inicio de un proceso judicial sobre un grupo de diputados opositores que participaron activamente en el fallido golpe de Estado del pasado 30 de abril.



“Mañana hay un nuevo lote de diputados (….) Las autoridades tienen que actuar”, aseguró el líder revolucionario.



En este sentido, reiteró que en el caso de estos parlamentarios no se requiere el antejuicio de mérito, en virtud de que hubo flagrancia en la comisión de delitos.



Cabello solicitó “a todo quien tenga” fotos y videos de los que promovieron la acción sediciosa.



¿Qué le espera al país con una invasión extranjera?



En su discurso, Cabello invitó a la prensa a averiguar que aspiración tiene el opositor Juan Guaidó, con la llegada del tropas extranjeras al País.



Cabello expresó “¿Por qué los periodistas no le preguntan a Juan Guaidó qué es lo que le espera al país con una invasión extranjera?”, en tal sentido dijo “¿Quién carajo es el Comando Sur? ¿Quién le dijo a Juan Guaidó que el Comando Sur puede movilizar tropas sin permiso del congreso de EEUU”.



“A Juan Guaidó le estamos dando cuerda porque al enemigo no hay que interrumpirlo cuando se está equivocando, ahí está de ejemplo la “movilización” del sábado” dijo.

