María Alejandra Díaz: No hay constitución en el mundo que autorice intervención militar

La abogada y costituyentista, María Alejandra Díaz

13 mayo 2019 - “Es imposible, ninguna constitución en el mundo prevé, si tú analizas el derecho comparado, que algún gobierno autorice a otro a que intervenga en su país”, sentenció la constituyente María Alejandra Díaz.



La también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) desmeritó la insólita solicitud de la derecha venezolana en la Asamblea Nacional en desacato, que pidió por escrito al Ejército de EE.UU. la intervención “humanitaria” en Venezuela.



Díaz calificó como una traición que los diputados en desacato, principalmente el autoproclamado Juan Guaidó, estén anunciando al mundo “con bombos y platillos, y además lo dejan por escrito, que están solicitándole al gobierno de EE.UU., específicamente al ejército, que aceptarán la intervención”.



“El gobierno de EE.UU. que no respeta nada, conjuntamente con estos señores que se hacen llamar venezolanos y no lo merecen, cometen delitos de Lesa Patria, delitos contra el orden constitucional”, expresó la abogada constitucional en el programa 360° que transmite Venezolana de Televisión.



La Constituyente explicó que la Constitución Bolivariana en los artículos 1 y 13 imposibilita que algún venezolano pida a país alguno la intervención e invasión militar.



Además de imposible, lo que se establece constitucionalmente es la autorización presidencial para establecer algún tipo de cooperación con otras naciones.



“El único que puede solicitar o autorizar una medida de este tipo tiene que ser generalmente a solicitud del presidente Constitucional de la República. La Asamblea Nacional, por sí sola, no puede hacerlo y mucho menos este señor que usurpa funciones”, detalló Díaz.

