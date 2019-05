(VIDEO) ANC aprobó allanamiento de inmunidad parlamentaria a diputados de la AN

7 mayo 2019 - La Asamblea Nacional Constituyente (ANC), aprobó este martes el allanamiento de la inmunidad parlamentaria a siete diputados de la Asamblea Nacional (AN), instancia que se encuentra en desacato desde el 2016 , por su participación en el fallido golpe de Estado del pasado 30 de abril.Durante una sesión realizada en el Palacio Legislativo, la ANC aprobó el allanamiento de la inmunidad de los diputados Edgar Zambrano, Luis Florido, Henry Ramos Allup, Richard Blanco, Marianela Magallanes, José Simón Calzadilla y Américo De Grazia.Este debate se da tras la solicitud del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que decidió comprometer la responsabilidad de los diputados en la comisión flagrante de los delitos de "traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuado".En este sentido, el presidente de la ANC, Diosdado Cabello, señaló que en este caso no es necesario un antejuicio de mérito – tal y como lo establece la Constitución – debido a que "ellos participaron activamente, fue un acto en flagrancia, por lo tanto no es necesario el antejuicio de mérito. Van directamente a un juicio".Al respecto, señaló que se encuentran identificados tres diputados más que participaron en el golpe de Estado fallido promovido por el diputado en desacato Juan Guaidó y el prófugo Leopoldo López, que dejó un saldo de cinco personas fallecidas y 233 detenidos en todo el país.Tras la decisión de la ANC, se remitió copia del fallo al TSJ y al Ministerio Público par que se continúe con las investigaciones y los procesos pertinentes.A principios de abril, la Asamblea Nacional Constituyente allanó la inmunidad parlamentaria de Juan Guaidó – quien se autoproclamó como "presidente encargado" el pasado 23 de enero –, por violar las medidas impuestas por el Tribunal a Guaidó, a quien se le prohibió la salida del país.Video fuente: Luigino Bracci Roa