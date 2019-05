Argentina: Repudio unánime a actriz venezolana Catherine Fulop por usar frases antisemitas para atacar al Chavismo

Catherine Fulop

Buenos Aires, mayo 3 - La actriz venezolana Catherine Fulop, una fervorosa crítica del chavismo, se refirió a la situación que vive su país y para hacerlo apeló a a una imagen antisemita: comparó a quienes apoyan a Nicolás Maduro con los padecimientos de los judíos en los campos de concentración.



"¿Por qué crees que Hitler sobrevivió, porque hizo todo solito? No, porque los judíos eran los peores, los más torturadores dentro de los campos de concentración. Los sapos (sic) eran los propios judíos que torturaban a su propia gente. Esto mismo está pasando en Venezuela". Esas fueron sus palabras en Radio Mitre. Con un agravante: dijo lo que dijo un 2 de mayo, Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto.



Fulop, que usó la palabra “sapos” para referirse a los “kapos” (prisioneros que cumplían tareas administrativas en los campos), debió salir a disculparse ante la amplia repulsa que causaron sus dichos. Lo hizo a través de un llamado al programa Intrusos: "Pido perdón si se entendió algo que no quería decir. Lo que estoy aclarando (...) es que esa no fue la idea. La de ofender a la gente que ha sufrido tanto. No tuve la intención de herir a nadie".



Las reacciones en su contra fueron unánimes y la convirtieron en TT en Twitter. Mientras el Museo del Holocausto de Buenos Aires expresó su repudio en Twitter, el músico, humorista y publicista Jorge Schussheim anunció en Facebook que había denunciado a la actriz "ante la DAIA por declaraciones antisemitas. Veamos cuánto demoran en acusar recibo si es que lo acusan”.