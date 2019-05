(VIDEOS) Canciller Borrell: "España no va a permitir que su embajada en Caracas se convierta en un centro de activismo político"

3 mayo 2019 - El ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, ha afirmado que el Gobierno español "limitará" las actividades políticas del líder opositor venezolano Leopoldo López, que actualmente se encuentra en la residencia del embajador español en Caracas."España no va a permitir que su embajada se convierta en un centro de activismo político", ha afirmado Borrell en rueda de prensa en el Líbano, donde el ministro se encuentra de visita oficial.Por su parte, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha anunciado que el Gobierno español "no tiene ninguna intención" de entregar a López a las autoridades venezolanas: "La intención del Gobierno es que se siga manteniendo allí, por lo que esperamos también que se mantenga la seguridad de las instalaciones de la embajada y no se produzca ninguna intervención sobre la misma", ha sostenido Ábalos.Este jueves López salió a las puertas de la embajada de España a dar declaraciones a un verdadero enjambre periodístico.Este martes, el titular de Exteriores puntualizaba que López se encuentra "simplemente como huésped" en la embajada y no en calidad de asilado, pues el dirigente opositor no ha tramitado la solicitud, y todavía tienen que aclararse "cuáles son los pasos a seguir".Mientras, Leopoldo López aseguró este jueves que permanecerá en la sede diplomática española "hasta el cese de la usurpación", en referencia a la salida del poder del presidente Nicolás Maduro. El opositor realizó estas declaraciones después de que un tribunal de la capital venezolana ordenara su detención.Durante las mismas, aclaró que todas sus afirmaciones las realiza en su propio nombre y que no representan en ningún caso la posición de España sobre el conflicto desatado en el país latinoamericano.Críticas del embajador venezolanoTambién se ha pronunciado el embajador de Venezuela en España, Mario Isea, quien ha criticado este viernes que López utilice la Embajada de España en Caracas como "base de operaciones" para "alentar un golpe" y ha considerado que la presencia del opositor en la residencia del embajador español se puede interpretar como una "instrumentalización en clave electoral en España"."No es apropiado, si es un huésped del Gobierno español que las condiciones las ponga él", ha asegurado en referencia a que el dirigente opositor atendió a los medios desde la Embajada. "Es insólito que use la casa del embajador como base de operaciones para alentar un levantamiento militar, después que fracasó su intento del 30 de abril", ha sostenido en declaraciones a la radio pública española.En la embajada tras dos años de prisión domiciliariaActualmente, López, su mujer, Lilian Tintori, y su hija de 15 meses se encuentran en la Embajada de España en Caracas desde la madrugada del miércoles, tras abandonar la de Chile, a donde acudieron previamente. En este sentido, el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, señaló este jueves que López se encuentra en la sede diplomática "simplemente como huésped" y no como asilado.El político opositor salió ilegalmente de la prisión domiciliaria que le había sido impuesta hace cerca de dos años, la madrugada del martes, tras un operativo con un pequeño grupo de militares sublevados, encabezado por Juan Guaidó —el diputado autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela—, quien hizo un llamado a un golpe de Estado contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.