Claudio Fermín: Con “violencia a cuenta gota” de Guaidó y López pierde toda Venezuela

1 Mayo 2019 - El presidente del partido Soluciones para Venezuela, Claudio Fermín, criticó las acciones del extremismo de Voluntad Popular cuya estrategia es agravar la crisis a través de la “violencia por goteo”, como método para hacerse con el contol político del país, al tiempo que denunció que “Venezuela es prisionera hoy de la incertidumbre”.



Aseguró que “cualquier manera de deponer un Gobierno en contra de lo que se establece en la Constitución o las leyes, existiendo o no la muerte y la violencia, y se transgreden las normas de la sucesión política es un Golpe de Estado”.



Al referirse a los acontecimientos que se vivieron este martes en el Distribuidor Altamira, al este de Caracas, Fermín lamentó que muchos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) perdieran su carrera, se registrara un alto número de heridos, una persona perdiera la vida y no se concretara el cambio, aunque reconoció que “no hubo esa confrontación extrema a que invitaba”.



Calificó la acción promovida por Leopoldo López y Juan Guaidó como escasa al no contar con el respaldo de los ciudadanos de calle hacia los diregentes de ultraderecha y reiteró que como “venezolanos estamos hundidos en el pantano de la conforntación extrema”.



Por ello, instó a buscar escenarios donde se puedan generar cambios para que chavistas y opositores puedan ganar algo y reclamó a la oposición otros espacios para generar acciones concretas de cambio, ya que a su juicio toda la ruta del llamado “Cese de la Usurpación” que inició el 05 de enero ha fracasado.



Aseguro que existe cierta “miopia histórica” en quienes creen que la solución es el exterminio del bando político contrario. Calificó a los grupos extremistas de sectarios y de no aportar a las soluciones que necesita el país.



Hizo un llamado a la sensatez. “Yo quiero un cambio de Gobierno, pero no lo quiero con muertos, con venganza, lo quiero con paz”.



Criticó a los dirigentes políticos que morbosamente exaltan y promueven la confrontación. “Esos no son los que necesitamos (…) hay gente en la oposición que le da vergüenza ser demócrata, que se averguenza de la convivencia, de la reconcialicación y del voto“, alertó.



Pidió además evaluar los resultados de la abstención y el Golpe de Estado que a su juicio no han dado resultados efectivos.



Claudio Fermín reconoció que el Gobierno del presidente Constitucional Nicolás Maduro, goza del respaldo de la FANB ya que los hombres y mujeres en armas respetan las elecciones del 20 de mayo, por lo que llamó a negociar con el Jefe de Estado ya que tiene el control, el poder y toma las decisiones en el país.



“Negociar no es capitular, no es rendirse, es tratar de buscar una decisión racional de los que nos compete (…) los interlocutores, la agenda de negociación y la voluntad política debe existir”, reconoció.



Por último, reiteró que para ser Presidente de un país debe ser por la elección popular y en el caso de Guaidó aseguró que nadie lo ha elegido. “Con esto no estoy ofendiendo a nadie”, expresó.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 464 veces.

La fuente original de este documento es:

Venezolana de Televisión (http://www.vtv.gov.ve)