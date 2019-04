Leopoldo López dice que fue "liberado" por militares a la orden del autoproclamado Guaidó

Leopoldo López dijo estar en la Base militar La Carlota y en todas las imagenes aparece en el Distribuidor de Altamira.

30 abril 2019 - El opositor Leopoldo López manifestó este martes 30 de abril que fue "liberado" por militares “a la orden de la Constitución y de Guaidó”.



“Venezuela: ha iniciado la fase definitiva para el cese de la usurpación, la Operación Libertad. He sido liberado por militares a la orden de la Constitución y del presidente Guaidó. Dijo estar en la Base militar La Carlota aunque todas las imagenes disponibles se ha visto sobre el puente del Distribuidor Altamira que está ubicado a las afueras de dicha instalación militar.



Haciendo un evidente llamado a un golpe de estado, invitó: "Todos a movilizarnos. Es hora de conquistar la Libertad. Fuerza y Fe”, escribió el dirigente mientras se encontraba con el presidente de la AN Juan Guaidó, presidente autoproclamado de Venezuela y reconocido por el gobierno de Estados Unidos así como de otros países del mundo. La Organización de Naciones Unidas (ONU) no ha reconocido como presidente "encargado" a Juan Guaidó.