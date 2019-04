(VIDEO) Lula Da Silva: “No estoy de acuerdo con que Brasil reconozca al tal Guaidó”

28 abril 2019 - En una primera entrevista que ofrece el ex presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, desde que fue encarcelado y condenado en abril de 2018, criticó al actual Gobierno de Brasil por haberle dado su reconocimiento a Juan Guaidó.Lula da Silva resaltó que aunque no está de acuerdo con la política económica del chavismo, tampoco aprueba a Guaidó .“Obviamente, no estoy de acuerdo con la política económica de Venezuela, creo que es un error. Pero todavía estoy menos de acuerdo con que Brasil reconozca al tal Guaidó”Añadió que ese respaldo impartido por el actual presidente Jair Bolsonaro a Juan Guaidó ha permitido llevar a Brasil al más bajo nivel de política exterior que él haya visto en la vida.“Después de aquel bochorno de decir que iban a enviar un camión de alimentos y enviaron dos camionetas vacías”, así lo expresó Lula.