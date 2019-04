Cabello: Hay factores de oposición que quieren el diálogo con el gobierno

Caracas, abril 11 - El primer Vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello develó que uno de los opositores que insiste en el diálogo con el Gobierno Bolivariano es Henrique Capriles Radonski, a pesar que en público niega querer sentarse a hablar.



“Provoca decirle al país que este es uno de los que más se la pasa mandando mensaje para sentarse hablar, pero yo no lo voy a decir”, ironizó Cabello al hacer referencia a unas declaraciones de Capriles en el que el opositor señala que “el llamado al diálogo no existe y son palabrerías”.



Asimismo, aseguró que unas de las primordiales cosas que pide Capriles en las mesas de diálogo es que le quiten la inhabilitación política.



Ante ello, Cabello enfatizó que la oposición venezolana sin duda lo único que tiene es su interés personal y no le importa para nada el pueblo.

