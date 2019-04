(VIDEO) María León: "Ahora no es Páez, es Maduro que nos dice nervios de acero y derrotamos maniobras del imperio"

La constituyente María León

3 abril 2019 - La constituyente María León, expresó este martes que como en la Batalla de las Queseras del Medio, que se libró hace 200 años, hoy se repite la historia porque un país pequeño como es Venezuela se enfrenta, en defensa de su soberanía, contra el imperio más poderoso que ha existido en el mundo.



Un día como hoy en 1819, un grupo de 150 lanceros llaneros liderado por José Antonio Paéz, derrotó al ejército español compuesto por más de mil hombres, dirigido por Pablo Morillo. Los 150 llaneros recibieron la orden de los Libertadores concedida por el mismo Simón Bolívar, refiere el historiador Augusto Mijares en su libro El Libertador.



“153 contra 6.000 los derrotan y los sacan para siempre del estado Apure ¿Cuál es el símil? ¿Cuál es la lección? Un pueblo pequeño, apenas somos 30 millones, enfrentados a la más grande, cruel, asesina y miserable potencia que es el imperialismo norteamericano y lo venimos derrotando igualito… Ahora no es Páez, es Maduro que nos dice: cabeza fría, nervios de acero y le derrotamos todas las maniobras que el imperio (ha intentado). Igualito se repite la historia: nosotros pequeños, nosotras y nosotros humildes y el imperio poderoso se saldrá de esta tierra para no volver más nunca”, expresó la asambleísta.



León aseguró que igual que hace 200 años hoy Venezuela libra la misma batalla por su soberanía. “Es la misma batalla por la soberanía y por la independencia pero ahora te decimos Trump: sabes, la trinchera está en cada hogar venezolano, la batalla la da cada familia cuando lucha porque le falta la medicina, porque le falta el agua, porque nos quitas la luz, miserable, al pueblo de Venezuela lo alumbran Bolívar y Chávez aquí no hay apagón”, enfatizó.



Propuesta: Tribunales populares juzguen a traidores a la Patria



Al referirse al caso del diputado en desacato, Juan Guaidó, la constituyente María León propuso establecer tribunales populares en el país a fin de que sean estas instancias las que se encarguen de juzgar a quienes traicionen a la Patria. “Yo pediría que en cada estado hagamos un tribunal popular y que el pueblo diga qué hacer con quien traiciona la Patria”, planteó.





