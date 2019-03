(VIDEO) Diosdado Cabello informó de nuevas detenciones tras pruebas recabadas del teléfono de Marrero

#EnVideo ???? | Primer Vicepresidente del PSUV @dcabellor: Con todos los sectores políticos hay reuniones. Incluso hay un sector de Voluntad Popular que no está de acuerdo con las locuras de intentar llevarnos a una guerra sin fin#PuebloDefiendeLaLibertad pic.twitter.com/jBzC619t76 — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) 30 de marzo de 2019

30 marzo 2019 - El primer vicepresidente del Partidos Socialista Unido de (Psuv), Diosdado Cabello, informó que se han producido nuevas detenciones “de otras personas, delaciones. Ese teléfono de Marrero hace milagros ahí hay de todo, son tan torpes que graban todo, conversaciones, transacciones financieras, amenazas, planes de ataque; y ahí esta todo absolutamente grabado y nosotros como gobierno estamos obligados a que esa investigación llegue al final.Estas declaraciones las ofreció el también presidente de la ANC en la marcha de este sábado junto al pueblo donde además aseveró a los presentes: “Si no le tenemos miedo al imperialismo norteamericano, menos a los que intentan subvertir el orden dentro del país”.Cabello informó además que el gobierno tiene conversaciones con la oposición todos los días, incluso con un sector de Voluntad Popular: “Con todos los sectores políticos hay reuniones. Incluso hay un sector de Voluntad Popular que no está de acuerdo con las locuras de intentar llevarnos a una guerra sin fin”.Desde el punto de movilización de Catia Cabello aseveró: “Hemos hecho una movilización en todo el territorio nacional. Tenemos actos de juramentación de los equipos estadales del Psuv“.“Lo primordial aquí es la unidad, organización, alerta y disposición para salir ante cualquier situación. No le tenemos miedo al imperialismo”, señaló Cabello.Asimismo, el también presidente de la ANC, llamó a “todos y todas a la calle. La derecha no ha podido por la movilización de nuestro pueblo en las calles”.“Nosotros hemos demostrado que estamos preparados para atender cualquier ataque. A este pueblo lo han atacado por 23 días para que se sienta desprotegido y ahí está de pie luchando”, dijo Cabello.En otro orden de ideas, Cabello fue enfático al señalar que la oposición “está llevando al país a una guerra sin fin (…) Hay reuniones con todos los sectores políticos. Si ellos siguen la locura nos estamos preparando para todo lo que hagan. Estamos organizando a nuestra gente”.Sobre la presencia de la cruz roja en el país Cabelló manifestó: “La Cruz Roja está aquí porque el gobierno bolivariano lo permite, no tiene nada que ver con la locura de la ayuda humanitaria. Aquí ha habido reuniones con la Cruz Roja”.Cabello también aprovechó la oportunidad para informar al país que: “Ya tenemos listo el Plan de la Patria 2025 como Ley Constituyente”.