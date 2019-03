(VIDEO) Ilenia Medina: Guaidó y derecha terrorista son responsables del daño ocasionado al pueblo venezolano

Revelan el golpe abiertamente desde el parlamento... salvando el tiempo histórico, cuánta similitud con el Golpe contra Allende. ¡La diferencia es que aquí están siendo y serán derrotados! https://t.co/pBpVRzWLLg — William Castillo B (@planwac) 27 de marzo de 2019

27 marzo 2019 - Para Ilenia Medina, secretaria general del Partido Patria Para Todos (PPT), la derecha actualmente, de la que forma parte el autoproclamado Juan Guaidó, es culpable de los graves daños ocasionados al pueblo venezolano tras los innumerables actos de agresión que han culminado con los recientes ataques terroristas contra el Servicio Eléctrico Nacional.“Lo han dicho: no va haber luz ni comida hasta que se vaya Nicolás. Y decir eso es que el pueblo debe irse y no lo vamos a permitir. No es contra Nicolás, es contra todos nosotros”, expresó contundentemente durante una entrevista en el programa Punto de Encuentro, que transmite VTV.“Ellos decidieron exponer a Venezuela a los grados de amenaza y asedio porque fueron ellos los que pidieron que se activaran las amenazas impuestas por (Barack) Obama”, recordó.A nombre del PPT, destacó especialmente el trabajo y esfuerzo del Ejecutivo Nacional, el personal de Corpoelec, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y los medios de comunicación del sistema público para recuperar el servicio y llevar información veraz para la tranquilidad al pueblo venezolano.“En pleno blackout brilla más la luz”, dijo en torno a la conciencia que han mostrado los venezolanos durante estas duras pruebas que, en menos de un mes, la derecha ha sometido a absolutamente todos los que viven en Venezuela.“Quienes están al frente de estas agresiones son el gobierno de EEUU y sus títeres”, acusó.Recordó la grave denuncia realizada sobre la contratación de mercenarios centroamericanos entrenados en Colombia y que buscan perpetrar acciones terroristas de todo tipo contra la tranquilidad de la sociedad venezolana.“Son acciones terroristas y son planes para atacar al Estado-Nación, y lo dicen los voceros de EEUU abiertamente, ese liderazgo del gobierno de EEUU, quienes son los que manejan a esta gente”, explicó en referencia a los llamados líderes de la derecha nacional.Catalogó como “crimen gravísimo” y sin precedentes el cometido contra el suministro eléctrico, por cuanto esto conlleva a afectar el resto de los servicios públicos como el agua, la salud, la educación, el transporte, la alimentación.“Ellos han disfrutado y se han enriquecido haciéndole daño al pueblo venezolano”, lamentó.“Es una verdad que ellos han tenido que confrontar, sobre todo aquellos que no creían que era así. Se han regodeado el señor Ledezma, Borges, el ex diputado Guaidó, porque yo como diputada de la República no lo reconozco a él como diputado. Porque ha cometido delitos tan graves que ya él tendría que oficiosamente el TSJ debería haberle suspendido, eliminado, su inmunidad parlamentaria”.Afirmó que es gravísimo que cualquier funcionario público electo por mandato popular cometa estos delitos de lesa patria, como los que han impulsado en casi dos décadas.“Que este señor exdiputado Guaidó solicite una intervención armada en Venezuela, eso no había ocurrido en la historia de la humanidad”, repudió, acotando que fue un senador del congreso de EEUU que le paró el trote.“¿A qué nivel llegaron? perdieron su nacionalidad”, lamentó la diputada del PPT.“La nacionalidad no es una partida de nacimiento, una cédula o un pasaporte, es mucho más que eso; es una relación espiritual, afectiva entre el ciudadano que nace en este territorio y el Estado, que se compromete a respetar los derechos de ese ciudadano”.AGRESIÓN Y LOCURAMedina aseguró que los delitos cometidos por la derecha tienen responsabilidad de carácter internacional.Confirmó que la denuncia pública contra el gobierno de EEUU de ser el autor intelectual de todas las agresiones no es una exageración.“Ellos mismos se han ocupado de decirlo abiertamente y de manera tan descarada que el mundo está estupefacto”.Lamentó que la derecha venezolana haya caído en una locura tan evidente y pública, que nadie se imaginaba que serían peores en la oposición que gobernando.Recordó que en 2002-2003 atacaron las instalaciones de PDVSA; en 2004, 2014 y 2017 auparon las guarimbas siendo alcaldes de municipios, y sometieron a los vecinos a toques de queda y agresiones sin límites, permitiendo acciones terroristas abiertas y descontroladas.“Nunca pensamos que esa oposición iba a llegar a esos niveles porque nosotros nunca fuimos así cuando éramos oposición en la 4ta. República”, comparó.“Pensamos que la oposición de la derecha nunca haría el daño que han hecho al país”, reconoció.