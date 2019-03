Ricardo Molina: “Guaidó no tiene claridad política para proponer algo serio”

25 marzo 2019 - El exministro Ricardo Molina dice que la "indolencia y corrupción" son trabas para el desarrollo. El también constituyente aseguró que las sanciones y el bloqueo internacional traerán "restricciones financieras severas", pero que el Gobierno no se cruzará de manos. Dijo además que el Sistema de Justicia "es muy débil".

Ricardo Molina, ocupó en los tiempos de Hugo Chávez, carteras ministeriales relacionadas a los servicios públicos, área que hoy atraviesa por su peor colapso. Asegura que las sanciones y el bloqueo financiero limitan al Gobierno en la capacidad para recuperar al país en el corto y mediano plazo por lo que estima más tiempos difíciles.

Está de acuerdo con un acercamiento con la oposición en pro de la estabilidad de Venezuela y cree que la propuesta de la UE puede ayudar, aunque el problema dice es que "hay un sector de la oposición que quieren diálogo y los violentos que están al servicio de Trump no los dejan, es una situación compleja".

-Hay una crisis innegable, ¿en los próximos meses cuál va ser el rol del Gobierno en una tarea de recuperación con baja producción petrolera, sanciones financieras?

-(…) Es una guerra, estamos siendo atacados abiertamente por el gobierno de Estados Unidos, es el propio Donald Trump el que le dedica tiempo todos los días a las amenazas a Venezuela, con su arbitrariedad ya concebida re amenaza y dice que se van a profundizar las sanciones (…) ya está claro que no es una crisis, porque por lo general las crisis se generan si no se sabe muy bien cuáles son los factores que las originan. (…) En Venezuela podemos nosotros desde el poder constituido, el pueblo e instituciones cometer errores, sí, eso pasa y pasará siempre, pero esos errores se magnifican y a veces se provocan desde el marco de la guerra; una guerra de nuevo tipo.

El ataque terrorista al sistema eléctrico fue una cosa que no había ocurrido en América Latina nunca, pero si había ocurrido en otros países. El modelo de ataque y la tecnología que usan, hay algunos que todavía se burlan del ataque electromagnético y cibernético, son tecnologías que no podemos conocer bien ni mucho menos dominar, pero el imperio norteamericano los domina y actúa (…) ahora el Gobierno lo que debe hacer es seguir resistiendo y avanzando, tenemos una organización popular consolidada y eso explica que la segunda fase del ataque contra el Guri no se diera, querían el caos, que la gente saliera a saquear, que se generaran las condiciones para una guerra civil y eso no ocurrió (…).

- Maduro está por anunciar nuevo gabinete. ¿Irán constituyentes a los ministerios?

No lo sé, eso solo lo sabe el presidente Maduro, él es autónomo para seleccionar su equipo de trabajo. Ha dicho que va a renovar su gabinete, pero no es simplemente renovarlo, es cambiar la manera de gobernar, ha dicho de una nueva forma de gestión, y de hacer gobierno con el pueblo, en estos días seguramente designará su nuevo equipo y dará los lineamientos. Ya sabemos cuál es la línea principal de nuestro Gobierno, y el pueblo la conoce cada vez más (…) el Plan de la Patria, allí está la ruta que debemos seguir de aquí al 2025, quien tenga duda de que hará el gobierno de Maduro que busque el plan, lo que no esté allí, no se hará (…).

- ¿Y ese Plan de la Patria aplica en un país que está sancionado?

¡Cómo no!, por ejemplo una de las líneas de trabajo del plan tiene que ver con el mantenimiento, el Presiente ha dicho que todos los ataques que tenemos, los bloqueos financieros, la crisis mundial petrolera, vamos a tener restricciones financieras severas, pero no podemos cruzarnos de manos, tenemos que mantener lo que tenemos, como no habrán seguramente nuevas inversiones para nuevas infraestructuras, porque no hay plata, tenemos que dedicarnos al mantenimiento.

(…) El Plan de la Patria establece que es corresponsabilidad de todos los actores de nivel de Gobierno de mantener bien; por ejemplo las escuelas, no podemos esperar otra vez que alguna se esté cayendo para hacerla de nuevo, porque sencillamente no vamos a tener con qué hacerlas.

- Usted en el pasado estuvo en diversas carteras ministeriales, sobretodo las relacionadas con servicios públicos, ¿hoy por qué llegar al punto en el que estamos?, sin transporte, agua, en el Zulia es dramático…

Y en toda Venezuela. Por ejemplo, la matriz tecnológica de nuestro transporte en general depende de la tecnología estadounidense, se hizo un pequeño intento, esfuerzo en cuanto a las dimensiones de la necesidad de incorporar tecnología nueva desde China; sin embargo, el modelo de transporte colectivo en Venezuela no es público, sino privado.

-¿Pero ni el transporte privado tiene capacidad?

El 90% de las unidades de transporte nacionales son privadas de tecnología estadounidense que con el bloqueo niegan la comercialización de repuestos, consumibles, cauchos, batería, y de materia prima para fabricarlos aquí, y eso ha generado entre otras cosas esta situación, no es exclusivamente la razón; nosotros podemos aducir ineficiencia de un ministro de transporte, para no decir más, y yo asumo lo que me corresponde en ese lapso, pero uno de los factores principales es no poder, así tuviéramos la plata, de reponer el parque automotor, porque no hay quienes nos los vendan, no podemos mantenerlo porque nos bloquean el acceso a los repuestos.

- ¿Cómo evitarán que esto no se profundice?

- ¿Cuál es la vía? En el plan de la Patria está el desarrollo tecnológico nacional, más importante es el desarrollo endógeno del que tanto nos habló el comandante Chávez; del que la riqueza petrolera nos aisló, preferimos por años comprar tecnología foránea de países aliados y de enemigos que desarrollar potencialidad propia. En el sector petrolero, cuántos años estuvieron compañeros que tienen capacidad de fabricar válvulas incluso partes de mejoradores completos, pero como son venezolanos y no se le pagan en dólares, el negocio era comprarlo afuera y hoy estamos viendo las consecuencias de eso.

- En medio de la actual tensión política, económica y social, ¿qué requiere el país?

Acuerdo con bases en proyectos nacionales. Tenemos que acordar entre todos que solamente nosotros podemos resolver nuestras necesidades alimentarias por ejemplo. Que en ese campo participen productores, campesinos, cooperativas agrícolas, hasta las grandes agroindustrias para resolver un problema con base a la necesidad de la alimentación de la población. Un proyecto nacional, si lo asumimos como eso, independientemente de la posición política seguro lo vamos a resolver, ejemplo fue el diseño de la Misión Vivienda, no se había podido resolver, hasta que Chávez empleó una estrategia nacional (…).

- Pero el contexto es otro, hay dos Parlamentos, hasta dos Presidentes, un conflicto institucional, ¿estarían dispuestos a una negociación con la AN?

Si la AN saliera del desacato, estamos obligados a incorporarnos, porque somos parte de ella, lo que pasa es que está desactivada por su propia culpa y de sus dirigentes, no hay dos Presidentes, hay un solo Presidente. Elliott Abrams lo decía de una manera muy torpe, pero lo decía, tratando de explicar (…) que Guaidó es, pero no es, que va ser cuando el otro salga, eso allí (…) pero hay un solo Presidente y es Maduro que fue electo el 20 de mayo en elecciones legítimas, el otro es un elemento golpista, es la justificación para que Estados Unidos pueda hacer todo lo que está haciendo abiertamente. No hay crisis institucional, la Asamblea Nacional Constituyente está haciendo su trabajo por mandato popular.

- ¿Pero la ANC está en deuda todavía?

- Estamos en el lapso, estamos trabajando en los objetivos proponentes que ha hecho el presidente Maduro, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer prevalecer la institucionalidad, exigir a las instituciones que funcionen, al sistema judicial nacional que trabaje en el marco de la Constitución, pero la Fiscalía, la Contraloría, la Defensoría y los tribunales tienen que ponerse a tono con quienes violen la Constitución, ahorita estamos viendo de manera peligrosa como está surgiendo otra vez una oleada de odio, del llamado a matar, a vengarse, aquí se aprobó una Ley contra el Odio y por la convivencia, pero desde la ANC no se puede aplicar, hay un sistema judicial, y tenemos que exigirle que aplique las leyes para garantizar la paz, la institucionalidad, con contundencia, y una vez que tengamos estabilidad política avanzar hacia la estabilidad económica que ha sido el talón de Aquiles de estos años.

- La oposición habla de usurpación en Miraflores, gobierno de transición, pulsea la calle, pide elecciones, ¿esta pugna no tendrá fin, acuerdo?

- Ellos tienen 20 años con la misma cantaleta, están llamando a unas elecciones, ¿cuáles?, si ya se hicieron, la única elección que está por venir, la más próximas son la propia de la Asamblea Nacional, todas las demás ya se hicieron, ¿qué quieren una elección presidencial?, esperen hasta que se cumpla la mitad del período.

La Constitución lo establece, y que recojan cabalmente lo que dice para poder cumplir las condiciones y que se pueda llevar a un referéndum, pero ellos no hablan de eso, no les interesa, porque la instrucción que tienen de quien realmente manda, Donald Trump, es derrocar a Maduro, que abandone el cargo, (…) pero no va a pasar nunca, porque no es solo Maduro el que está en la presidencia, es todo el pueblo venezolano, incluso el pueblo opositor que no está de acuerdo con los métodos para lo que se está sirviendo este señor Guaidó.

- Se ha hablado de intervención militar. ¿Usted la descarta?

- El propio Donald Trump lo ha dicho, ellos lo tienen en su consideración. Nosotros estamos preparados para cualquier escenario, ese es el que menos queremos, sabemos de lo que son capaces. Guaidó no tiene ni el mando ni los pantalones para ordenar nada, es el propio Trump el que daría esa orden, ojalá no se le ocurra.

- La oposición habla de acercamientos con sectores militares…

- Sectores militares estadounidenses que son sus jefes, pero con los sectores militares nacionales no tiene cabida, a excepción de algunos de dos o tres traidores, rastreros (…).

- Como el señor Rotondaro, expresidente del Seguro Social de Venezuela y ahora exiliado en Colombia…

- Da pena ajena, un compañero que se supone tenía una responsabilidad de Estado muy grande, y que cuando estaba disfrutando, porque alguien así es de los que disfrutan del cargo, en revolución no se disfruta de un cargo, más bien el cargo se sufre porque hay muchísimo trabajo, pero alguien como él lo disfrutó y nunca fue capaz ni tuvo la valentía de decir lo que está diciendo ahora que está afuera, lo que uno puede suponer es que lo están manejando, obligando, seguramente, no quiero prejuzgar pero el gobierno estadounidense actúa así y bueno si te robaste 100 millones, te dejo 20 y me quedan 80 y eres libres, así se lo plantean ellos, así de curdo, y hay algunos que están dispuestos a hacer lo que sea para quedarse con todo.

- ¿Usted cree que la propuesta de la UE puede ayudar en los próximos meses a acercar las partes?

- Digamos que sí, todos los espacios en los que se pueda propiciar el diálogo son muy importantes, el tema es que el presidente Maduro siempre ha sido el promotor del diálogo, pero ahora quienes deberían sentarse no tienen la decisión de sentarse, nunca la han tenido, hoy más que nunca, ellos (oposición) la única manera de sentarse a dialogar es que sus jefes, Trump, les digan, y desde allí no van a poder tomar decisiones.

Yo creo que hay sectores de la oposición que si quieren, pero no los dejan avanzar, por eso tú ves, en esta payasada de Guaidó que le ha costado a Venezuela miles de millones de dólares, habría que cuantificar cuánto costó el ataque terrorista al Guri para empezar, pero Guaidó no tiene la claridad política, la formación, el nivel político para proponer algo serio, sabemos eso y sus copartidarios de otros partidos hicieron mute, están en silencio, están a la expectativa, no están de acuerdo, pero si lo dijeran, los aplastan, hay un sector de la oposición que quieren diálogo y los violentos que están al servicio de Trump no los dejan, es una situación compleja (…).

- De no haber negociación…

- Estamos en la obligación de resistir porque tenemos la decisión de ser soberanos, la única forma que EEUU cese sus agresiones es que nosotros nos les arrodillemos y no lo haremos, no lo hará el pueblo, estamos obligados a hacernos respetar.

- ¿Pero cómo va Venezuela a enfrentar esta crisis, la peor, una hiperinflación, economía dolarizada?

- Hay varios escenarios, el primero de seguir apoyando a los sectores de la población más vulnerables (…) sabemos que hay que reactivar el sistema productivo nacional, sabemos que con el sector económico tradicional, la oligarquía nacional no lo vamos a lograr, estamos clamando que de verdad se estimule la economía comunal, pero no la de juguete, o de foto con tres señoras cosiendo en una máquina, hablo de la industrialización comunal, la obligación que desde todas las instituciones a través de un sistema de compras centralizada adquieran sus bienes (…), servicios, esa es la única vía (…) no lo vamos a lograr en cuatro meses o cinco, pero sí en pocos años podremos consolidar una economía comunal que nos va a salvar (…).

- ¿Entonces todavía le quedan tiempos difíciles al país?

- Claro, tenemos ejemplos, nuestra guerra de independencia duró 20 años y más y terquearon y como el propio Bolívar dijo, la mitad de la población se quedó en el camino (…).

- ¿No le temen al reclamo social sino se estabilizan la economía?

- Por sus niveles de formación, de organización, nuestro pueblo sabe que el inmediatismo no es buena salida, no somos magos, no podemos resolver los problemas de un día para otro, lo que sí tenemos que hacer entre todos, son tres líneas de trabajo, mantener la paz a toda costa ha dicho el Presidente (…) modificar el sistema económico nacional (…) y una lucha profunda contra la indolencia y la corrupción.

(…) No puede ser que vaya a sacarme una cédula de identidad y un funcionario me cobre en dólares y yo no diga nada, pero hay mecanismo para que se consigan esas cosas y es la corrupción. No podemos permitir que eso siga pasando, por qué no hacemos nada, porque tenemos un sistema de justicia, a mi juicio muy débil, yo denuncio y sé que al compañero que denuncio no le va a pasar nada porque el sistema de justicia no le hará nada, hay temas que revisar, la indolencia y la corrupción, o la atacamos entre todos o va seguir siendo usado comuna herramienta contra el desarrollo del país.