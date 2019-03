Roberto Marrero: De abogado defensor de un golpista a cabecilla de célula terrorista

Credito: AVN

22 marzo 2019 - Roberto Eugenio Marrero Borgas, abogado de profesión y miembro de la organización de ultarderecha Voluntad Popular, ha estado vinculado desde hace varios años a dirigentes de oposición que promueven acciones sediciosas e intentos de golpe de Estado. Este jueves fue detenido por los cuerpos de seguridad del país por ser cabecilla de una célula terroristas que planificaba asesinatos selectivos contra políticos, militares y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).



La carrera política de Marrero, conocido por ser la mano derecha del diputado a la Asamblea Nacional en desacato Juan Guaidó —quien el pasado mes de enero se autoproclamó como "presidente encargado" con el apoyo de Estados Unidos— está signada de maniobras golpistas y terroristas desde el año 2014, cuando comenzó su notoriedad pública.



La BBC de Londres lo denominó como "uno de los líderes en la sombra del partido Voluntad Popular que dirige Leopoldo López", debido a que ejerció como abogado defensor del ultraderechista, quién cumple arresto domiciliario una condena de casi 14 años por ser promotor del plan golpista, denominado "La Salida"; así como participó de manera activa en las guarimbas, que dejaron un saldo de 43 muertos y cientos de heridos.



Los actos vandálicos y terroristas originados en 2014 no fueron suficiente y la derecha una vez más buscó —a través de la violencia— generar caos y desestabilización en la sociedad venezolana en 2015.



En su programa Con el Mazo Dando, que transmite Venezolana de Televisión (VTV) y citado en el diario Últimas Noticias, el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, alertó que sectores de la derecha persistían en llevar a cabo el denominado Plan Último Recurso, estrategia con la que pretenden desatar una vez más violencia en las calles mientras se resolvía el caso del dirigente opositor Leopoldo López, quien en plena audiencia amenazó abiertamente a la juez Susana Barrientos.



En este sentido, explicó que el abogado defensor de López dio órdenes expresas para que militantes del partido derechista Voluntad Popular (VP) se acercaran a la sede del Palacio de Justicia, donde se llevaría a cabo el juicio contra López.



“Roberto Marrero le solicitó a todas la coordinaciones regionales que obligatoriamente trasladen más militantes de Voluntad Popular para la sede del Palacio de Justicia, y que ayuden a difundir más mensajes por las redes sociales de la inocencia y la libertad de López”, denunció Cabello en ese momento, plan en el que también estaba involucrado Guaidó.



Luego de respaldar el plan "La Salida", la oposición venezolana participó en los comicios parlamentarios en 2015, en los que obtuvieron una mayoría calificada y Marrero fue nombrado secretario de la Asamblea Nacional; no obstante, el parlamento entró en desacato el 5 de enero de 2016 , luego de juramentar a tres diputados del estado Amazonas suspendidos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por irregularidades en el proceso de elección.



A inicios de 2019, Marrero fue pieza clave en el inicio de una nueva intentona golpista en Venezuela. El antiguo secretario de la AN, junto a varios representantes de la derecha, respaldaron la autoproclamación de Guaidó como "presidente encargado" y es uno de los que le acompañan en sus "giras" por América Latina, solicitando una intervención militar extranjera en el país.



En la madrugada de este jueves, voceros de la derecha intentaron montar una matriz de opinión de un presunto "secuestro" de Marrero y de su guardaespaldas.



"#ALERTA Pueblo de Venezuela y Comunidad Internacional: Desde las 2:24 am funcionarios del SEBIN asedian las casas del Diputado y jefe de fracción de VP Sergio Vergara y el Jefe de mi Despacho, abogado Roberto Marrero. En estos momentos los mantienen secuestrados en el sitio", escribió Guaidó en su cuenta en Twitter, al tiempo que comparó esta situación con la del año 2014 y la entrega voluntaria del propio Leopoldo López.



Este jueves, el ministro del del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó sobre la detención de Marrero por estar involucrado en una célula terrorista que tenía como objetivo —de acuerdo con las denuncias ofrecidas por el jefe de Estado, Nicolás Maduro, en horas posteriores— atacar, con la compra de mercenarios colombianos y centroamericanos, cuarteles y unidades militares, hospitales y servicios públicos, entre ellos el Metro de Caracas.



Minutos después, el Ministerio Público informó que el abogado será investigado por "por su presunta vinculación con delitos que implican la violación del orden constitucional y la promoción del terrorismo y la violencia, incluyendo el intento de magnicidio al Jefe del Estado".

