Ex-diputado y dirigente del Movimiento Amplio Desafío de Todos, Jackson Páez, fue víctima de un atentado

14 mar, 2019.- El coordinador del Movimiento Amplio Desafío de Todos en el estado Cojedes, Jackson Páez, fue víctima de un atentado en la ciudad de Tinaquillo por parte de colectivos quienes lanzaron bombas Molotov a su casa y su carro causando un incendio y daños materiales a su propiedad privada.

El hecho ocurrió en la noche de este miércoles 13 de marzo. La información la dio a conocer el Movimiento Amplio Desafío mediante un comunicado en el cual afirman que afortunadamente el dirigente salió ileso.

Jackson Páez fue diputado por el estado Cojedes por el PSUV, fue miembro de la Juventud del PSUV y afirma ser un fiel defensor del legado y las ideas del Comandante Hugo Chávez Frías, pese a oponerse al gobierno de Maduro y a reconocer al diputado Juan Guaidó como presidente encargado.

"Denunciamos este hecho como una clara violación a los derechos garantizados en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, como son el derecho a la libre expresión y afiliación política," agregan.

Para el movimiento, "este es un claro intento de amedrentamiento hacia el activista político Jackson Páez, y una violación de sus Derechos Humanos."

"Hacemos responsable de la vida de nuestro compañero al régimen de Nicolás Maduro y pedimos el cese a la represión y la persecución a los líderes de base del chavismo disidente," afirman.

La organización hizo un llamado a las ONGs defensoras de los Derechos Humanos en Venezuela y en el continente, a hacerse eco de esta denuncia.

"Pedimos un alto a la represión, un alto a la persecución política, un alto a la violencia de parte de colectivos armados en contra de dirigentes populares pacíficos," culminan.

"Yo la verdad no tengo a dónde irme, ni condiciones económicas para hacerlo" dijo a Aporrea el dirigente regional, al preguntársele si teme por su vida.

"Me tocará encomendarme a Dios y seguir luchando mientras pueda. No temo por mí, pero sí me procupan mis hijos y mi familia, pero no me queda otra," culminó.

No es la primera vez que tratan de intimidarlo. El pasado 1ro de febrero, un negocio de un familiar suyo fue víctima de un ataque.