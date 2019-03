(VIDEO) Guaidó desvaloriza investigación del MP y asegura que "buscará su oficina en Miraflores”

12-03-19.-El presidente de la Asamblea Nacional y autoproclamado "presidente interino", Juan Guaidó, declaró durante un recorrido por las calles de Caracas, en varios puntos de concentraciones opositoras, que pronto “buscará su oficina en Miraflores”, sin prestar atención a la nueva investigación iniciada por el Ministerio Público debido a su presunta participación en un supuesto sabotaje eléctrico.“¿Cuál fiscal? ¿No sé de quién me hablan? Hay un señor que dijo que yo no podía salir del país e hicimos un recorrido por Sudamérica con el apoyo de la comunidad internacional”, indicó Guaidó en referencia al fiscal general designado por la asamblea constituyente (ANC), Tarek William Saab.El líder opositor insiste en que las movilizaciones de calle son una vía necesaria para conseguir el denominado “cese de la usurpación”. Aún así, reiteró que “todas las opciones están sobre la mesa” e insinuó que actuará según corresponda en el momento indicado.“No nos va a temblar el pulso para avanzar como debamos hacerlo. Todas las opciones están en la mesa, pero cuando tengamos amarrado al burro es que lo vamos a arrear. No antes, sino en el momento preciso”, enfatizó.Guaidó cerró su discurso dejando entrever que “muy pronto” convocaría una marcha hacia el Palacio de Miraflores para exigir la oficina que constitucionalmente le corresponde.“Necesitamos una oficina para trabajar, así que les digo con toda responsabilidad, que muy pronto, cuando tengamos todas las fuerzas alineadas vamos a ir a buscar mi oficina allá a Miraflores”, aseveró.