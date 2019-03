(VIDEO) "No había orden de detención para Guaidó," asegura el Gobernador de Vargas, Jorge García Carneiro

06-03-19.-El gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro, aseguró este martes que no había orden judicial para para aprehender al opositor y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, cuando regresó al territorio nacional el pasado cuatro de marzo.



"Es mentira lo que dicen de que hubo complicidad y que lo dejamos pasar. No había la orden, y demostramos además que hay democracia en este país", dijo Carneiro en una rueda de prensa.



Guaidó retornó a Venezuela a través del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar este lunes y participó en una concentración en la plaza Alfredo Sadel, en Las Mercedes.



"No me han detenido porque están ahogados en un mar de contradicciones", dijo Guaidó durante una rueda de prensa ofrecida en el encuentro con trabajadores y dirigentes sindicales en Colegio de Ingenieros este martes.



Cabe recordar que que el primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello declaró en días anteriores al regreso del dirigente opositor que enviaría una comisión para recibir a Juan Guaidó en Maiquetía encabezada por el gobernador de Vargas.



#Vargas "No había orden de detención para @jguaido", dijo el gobernador Jorge Luis García Carneiro este martes desde el Cuartel de la Montaña cuando fue abordado por un periodista. pic.twitter.com/234QTUqeIJ — Vargas es Noticia (@VargasEsNoticia) 5 de marzo de 2019