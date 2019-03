Constituyente María Alejandra Díaz:Tribunal Supremo venezolano deberá reabrir procedimiento a Guaidó

La abogada y Constituyente María Alejandra Díaz. Credito: Correo del Orinoco

5 marzo 2019 - El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) deberá reabrirle un procedimiento al diputado Juan Guaidó, autoproclamado presidente encargado, tras su regreso a Venezuela, por desacatar la orden de prohibición de salida del país, dijo a Sputnik la integrante de la Asamblea Nacional Constituyente, María Alejandra Díaz.



"En el marco de una medida cautelar que dictó el Tribunal Supremo de Justicia, (Guaidó) la violentó (…) será al Tribunal Supremo al que le correspondería en su momento reabrir un procedimiento por el desafío y por haber desobedecido la orden de un tribunal", expresó Díaz.



El TSJ prohibió el 29 de enero a Guaidó salir de Venezuela a pedido de la Fiscalía General que sustancia una investigación preliminar en su contra por la supuesta comisión de delitos contra la Constitución, aunque todavía no ha formulado cargos.



El líder opositor regresó el lunes al país, luego de haber salido el pasado 22 de febrero, al atravesar la frontera terrestre para llegar a la ciudad colombiana de Cúcuta (noreste), donde se realizaba el concierto Venezuela Live Aid.



Desde Cúcuta encabezó un operativo fallido para ingresar la ayuda humanitaria, donada por Estados Unidos y otros países.



Desde Colombia, Guaidó viajó a Brasil, Paraguay, Argentina y Ecuador, donde fue recibido por los presidentes de esos países.



Díaz, quien también es abogada constitucionalista, recordó que Guaidó no ha sido imputado formalmente por ningún delito.



"Él no tiene imputación formal ¿cuál es el delito por el cual él está imputado?, él no está imputado por traición a la patria, ni por usurpación, en el marco de una investigación le dictaron una medida cautelar y él la violentó, le corresponde a Fiscalía y al Tribunal Supremo de Justicia estudiar las próximas acciones", detalló.



Mientras los venezolanos estaban expectantes de lo que podía suceder al llegar Guaidó al país, la asambleísta manifestó que al no impedírsele la entrada o haber sido capturado, quedó demostrado que no existe una dictadura como han querido hacer ver desde el exterior.



"Un señor que está en pleno ejercicio de sus derechos y que se le desmonta la matriz de opinión en que en Venezuela hay una dictadura y que no lo vamos a perseguir", acotó.



Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro aseguró el 25 de febrero que Guaidó deberá responder a la justicia.



Tras su llegada, Guaidó asistió a una concentración en Las Mercedes, en el este de Caracas, donde convocó a una reunión con los sindicatos y trabajadores públicos para este martes y movilizaciones en todas las regiones del país para el próximo sábado.



El 23 de enero, dos días después de que el TSJ anulara su designación como presidente del parlamento, Guaidó se autoproclamó "presidente encargado" de Venezuela, apelando a un artículo constitucional que prevé esa figura.



El presidente Nicolás Maduro, quien asumió su segundo mandato el 10 de enero tras unas elecciones que la oposición boicoteó, calificó la declaración de Guaidó de intento de golpe de Estado y responsabilizó a EEUU de haberlo orquestado.



Apenas autoproclamado, Guaidó fue reconocido de inmediato por EEUU, a los que se sumaron unos 50 países.



Rusia, China, Cuba, Bolivia, Irán y Turquía, entre otros países, siguen apoyando al Gobierno de Maduro.



México y Uruguay se negaron a reconocer a Guaidó, se declararon neutrales y propusieron un diálogo entre las partes para superar la crisis.





