Guaidó retornó al país y no fue detenido: “Las amenazas de sus patrocinadores denotaron miedo y cobardía”, señala analista

Guaidó a su llegada en el aeropuerto de Maiquetía. Credito: Captura de CNN en Español

4 marzo 2019 - El diputado venezolano Juan Guaidó retornó este lunes a Venezuela, como lo anunció con anterioridad, ingresando por el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, estado Vargas, a unos 45 minutos de Caracas. Guaidó no fue detenido, e ingresó con normalidad al país, siendo recibido por una multitud de partidarios y por los embajadores de Alemania, Portugal y Países Bajos en Venezuela.



El 29 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela había emitido una prohibición de salida del país para el diputado opositor, mientras se sustanciaba una investigación preliminar por delitos contra la Constitución. Sin embargo, Guaidó salió rumbo a Colombia a través de trochas (caminos de tierra) el 22 de febrero, desde donde encabezó un fallido operativo para introducir supuesta ayuda humanitaria a su país, que fue denunciado por el Gobierno de Nicolás Maduro como una forma velada de iniciar una intervención militar contra Venezuela.



Tras eso, Guaidó viajó desde Colombia rumbo a Brasil, Paraguay, Argentina y Ecuador, donde fue recibido por los presidentes de esos países. El 1 de marzo anunció que regresaría este 4 de marzo a territorio venezolano.



“Estamos aquí en Venezuela, seguimos adelante”, dijo Guaidó este lunes a los medios desde el aeropuerto de Maiquetía, mientras en su cuenta de Twitter añadió: “Entramos a Venezuela como ciudadanos libres, que nadie nos diga lo contrario”.



Posteriormente, luego de realizar una caravana en el estado Vargas, se dirigió a una concentración de sus seguidores en la plaza Alfredo Sadel en Las Mercedes, en el este de Caracas, en donde informó que convocaría a una reunión con sindicatos de instituciones públicas para este martes, y a nuevas manifestaciones para este sábado. Aseguró a sus seguidores que el que no lo hayan detenido indica que hay una supuesta “ruptura” en la cadena de mando.



Por otro lado, el analista y periodista venezolano Víctor Hugo Majano explicó que no existe orden de aprehensión contra Guaidó emitida por las instituciones públicas, por lo cual ” puede regresar al país por donde y cuando le provoque”. Explicó que, en Venezuela, una persona sólo puede ser detenida si hay una orden judicial en su contra o si la persona estaba cometiendo un delito en ese momento (en flagrancia). Además, los diputados cuentan con inmunidad parlamentaria y la condición de flagrancia de un presunto delito debe ser determinada por el TSJ, explicó Majano en su muro de Facebook.



“Todas las vueltas que ha dado y las amenazas que sus patrocinadores y él mismo han expresado, lo que hacen es confirmar su miedo y una inmensa cobardía”, señaló Majano.



Actualmente, hay una averiguación preliminar que realiza el Ministerio Público para “seguir recabando suficientes elementos de convicción que permitan detener los actos que, desde el 22 de enero, han dañado la paz de la república, nuestra economía y el patrimonio nacional”, según explicó el Fiscal General, Tarek William Saab, el 29 de enero.



A pesar de eso, diferentes voceros políticos del chavismo habían anticipado una posible detención del diputado al regresar al país, lo que causó expectativas y amenazas de parte del gobierno estadounidense.



El Presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusa al Gobierno de Estados Unidos de organizar un intento de golpe de Estado a partir del 23 de enero, cuando el líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, se autoproclamó “presidente encargado” del país, y fue apoyado de inmediato por el gobierno de Donald Trump, al que se sumaron algunos países de Latinoamérica y Europa. Rusia, China, Cuba, Bolivia, Irán, India y Turquía, entre otros Estados, apoyan al Gobierno de Maduro.

