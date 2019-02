El "Procurador" nombrado por Guaidó tiene nexos con Polar, Cadivi, FMI y Harvard

La historia la publicó en 2016 el periodista de tribunales Eligio Rojas en su blog https://t.co/nuQzty9zN9 con base en la relación de hechos contenidos en el expediente pero que se limitó a la materia contencioso-administrativa — La Tabla (@latablablog) 27 de febrero de 2019

28 Feb. 2019 - José Ignacio Hernández González fue nombrado este miércoles por la Asamblea Nacional (AN) en desacato y el autoproclamado “presidente interino”, Juan Guaidó, como “Procurador Especial en el Exterior”.De acuerdo con el portal de datos periodísticos La Tabla, Hernández, de 44 años, es abogado de Empresas Polar y forma parte del Centro para el Desarrollo Internacional que dirige el activista de ultraderecha Ricardo Hausmann en la Universidad de Harvard.“Fue el promotor principal del planteamiento de que la AN debía asumir la representación de Venezuela en el exterior, con base en lo ocurrido con Libia en 2011, según expuso en un artículo con Miguel Angel Santos en New York Times”, refiere el sitio Web.Graduado de la Universidad Central de Venezuela, es, además, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y de la Universidad Monteávila (tutelada por el Opus Dei).Este dirigente, desde diciembre del año pasado venía impulsando la tesis del nombramiento de un “presidente interino” a partir del 10 de enero de 2019.Asimismo, Hernández González forma parte del bufete Grau, García, Hernández & Mónaco, que defendió a Empresas Polar y su presidente, Lorenzo Mendoza, en una investigación sobre la extinta Cadivi, la cual determinó el uso de documentos falsos o forjados para tramitar divisas y liquidar importaciones.