Víctor Jéifets: "Guaidó no pudo controlar la situación en torno a la ayuda humanitaria a Venezuela"

24 Feb. 2019 - El opositor Juan Guaidó, que el mes pasado se autoproclamó "presidente encargado" de Venezuela, no logró efectuar la entrada de la ayuda humanitaria al país, sostuvo el experto Víctor Jéifets, profesor de la Universidad Estatal de San Petersburgo.



"El sábado [23 de febrero] fue importante para que Guaidó demostrara que puede controlar algo, pero eso no se produjo", dijo Jéifets a Sputnik.



El politólogo indicó que el plan no funcionó como se había ideado, pero el intento fallido de trasladar la ayuda humanitaria era predecible.



"La entrada de la ayuda humanitaria a Venezuela, planeada para el 23 de febrero, desde el principio era vista como una provocación y terminó como debía terminar, con el caos en la frontera y víctimas humanas", enfatizó.



Para Jéifets, lo más peligroso no fueron los desórdenes en la frontera con Colombia, sino la salida de un barco con ayuda humanitaria desde Puerto Rico, que los militares venezolanos prometieron tirotear si se acercaba a su país.

"Si ese barco no hubiera dado marcha atrás, pudo ser un pretexto directo para una intervención de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, teniendo en cuenta que Puerto Rico es un Estado libre asociado", alertó.



Venezuela vivió el 23 de febrero una jornada intensa de disturbios en las fronteras con Colombia y Brasil, por donde la oposición había asegurado ingresarían, "sí o sí", los cargamentos con medicamentos y alimentos donados por Estados Unidos y otros países, pese a la negativa del Gobierno de Caracas.



Un grupo de opositores violentos procedentes del lado brasileño de la frontera atacaron un puesto fronterizo de Venezuela e incendiaron una camioneta de la Guardia Nacional Bolivariana.



En la frontera con Colombia, otro grupo de opositores violentos trató de quemar la aduana, según denunció el interventor del estado del Táchira (oeste), Freddy Bernal.



El alto funcionario responsabilizó al Gobierno del presidente de Colombia, Iván Duque, por las agresiones que se registraron en la frontera.



La crisis política se agravó en Venezuela el 23 de enero después de que el opositor del partido Voluntad Popular Juan Guaidó se autoproclamara "presidente encargado" del país en una manifestación.



El líder estadounidense, Donald Trump, le expresó de inmediato su reconocimiento.



El presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien asumió su segundo mandato el 10 de enero, catalogó la autoproclamación de Guaidó como un intento de golpe de Estado y responsabilizó a Estados Unidos de haberlo orquestado.





