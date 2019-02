Vocería estadounidense fracasa en su intento de desestabilizar Venezuela

24 Feb. 2019 - La “ayuda humanitaria” no logró entrar a Venezuela el sábado como amenazaron durante los últimos días voceros del Gobierno estadounidense, entre ellos el encargado especial de Estados Unidos (EEUU) para el territorio venezolano, Elliot Abrams, quien el reciente viernes llegó a Cúcuta, Colombia, en el quinto avión de la Agencia para Desarrollo Internacional de Estados Unidos (Usaid) para apoyar en la entrega de los insumos.



La derecha venezolana comenzó la jornada de este sábado con un falso positivo en la frontera con Colombia, dónde dos infiltrados tomaron las tanquetas de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), embistieron contra la barrera ubicada en el Puente Internacional Simón Bolívar que une a Venezuela con Colombia y fueron recibidos en territorio neogranadino por el diputado de la Asamblea Nacional (AN) en desacato, José Manuel Olivares.



Un segundo falso positivo lo generó en horas del mediodía el presidente de la instancia legislativa en desacato, Juan Guaidó, quien aseguró en su Twitter que había ingresado “el primer cargamento de ayuda humanitaria por nuestra frontera con Brasil”. Información que fue desmentida por el corresponsal de Telesur en la nación brasileña, André Viera y la cadena CNN en su página web.



Mientras se desarrollaban los acontecimientos en la frontera colombo-venezolana, voceros del gobierno estadounidense no cesaron en sus ataques contra Venezuela y en aupar a la derecha nacional para introducir la supuesta “ayuda humanitaria” a territorio nacional.



Desde el mediodía, el consejero de Seguridad Nacional de EEUU, John Bolton, alentó al desconocimiento del Estado de Derecho y la Constitución al promover la deserción de efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) a fin de que se incorporaran a las maniobras subversivas.



“A los militares venezolanos se les otorga amnistía por el presidente interino Juan Guaidó. Ahora pueden estar orgullosos de trabajar en nombre de una Venezuela democrática, para la protección y las prosperidad de todos los venezolanos”, indicó en su cuenta de Twitter.



Bolton, quien se refirió al diputado de la Asamblea Nacional (AN) en desacato como “Comandante en Jefe” de la Fanb, desconociendo la legitimidad otorgada al presidente de la República, Nicolás Maduro, exhortó a integrantes del Ejército a sumarse a la estrategia que emprende la derecha, cuyo objetivo sería propiciar una intervención extranjera en la nación.



“Los militares tienen la oportunidad de proteger y ayudar al pueblo de Venezuela, no a Maduro y a una banda de ladrones. Elijan el camino de la democracia”, agregó.



A la espera de un escenario de confrontación en territorio nacional, Bolton canceló su viaje a Corea del Sur para “centrarse en los acontecimientos en Venezuela”, de acuerdo con el portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, Garrett Marquis.



Las órdenes de voceros estadounidenses a la derecha venezolana no son nada nuevas, de hecho desde el 23 de enero cuando Juan Guaidó se autoproclamó como “presidente encargado” de la República, EEUU no ha dejado de darle instrucciones y de manifestarles su apoyo.



En esta línea, el presidente estadounidense, Donald Trump, pasado el mediodía emitió una frase que suele decir el gobierno norteamericano a sus soldados o en acciones militares “Dios bendiga”, sólo que está vez no agregó Estados Unidos, sino que lo cambió por “¡Dios bendiga al pueblo de Venezuela!”.



Por su parte, el senador estadounidense, Marco Rubio, pretendió imponer un falso positivo contra el Gobierno venezolano al señalar que supuestas fuerzas del Estado han disparado hacia territorio colombiano, por lo que amenazó: “Los Estados Unidos ayudarán a Colombia a enfrentar cualquier agresión contra ellos”, escribió en su Twitter.



La injerencia de Estados Unidos contra Venezuela quedó registrada en la cuenta en Twitter del Departamento de Estado estadounidense en español, que este sábado dedicó los 11 tuits que publicó a Venezuela.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 594 veces.

La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)